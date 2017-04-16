Брата Саакашвили заставляют покинуть Украину

Брата грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили Давида лишили вида на жительство на Украине. Бывший глава Одесской области связывает это решение со своей деятельностью.

"Узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили и он обязан покинуть Украину", – написал на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили. "Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", – добавил он.

В мыслях о том, что это не более чем политическая месть, бывшего губернатора Одесской области утвердил тот факт, что давление оказывается не только на его родственников, но и на его соратников по работе. "Бизнесменов, которые нас поддерживают закрывают, а олигархов никто не трогает", – посетовал политик.

При этом сами украинцы готовы поддержать бывшего президента Грузии, а некоторые и вовсе видят в нем своего будущего лидера. "Народ стоит на грани. Коррупция кругом и засилье воров. Только, когда люди объединятся, они смогут противостоять ворам и воровской власти. Саакашвили реально может объединить", – считает один из комментаторов.

Некоторые готовы действовать еще более радикально. "Необходимо создавать отряды территориальной самообороны от произвола властей и наступать на власть", – считает один из подписчиков Михаила Саакашвили. "Миша! Поднимайте народ", – советуют политику пользователи Сети.

Напомним, Михаил Саакашвили занимал пост главы администрации Одесской области с мая 2015 года ро ноябрь 2016-го. За эта время он успел создать себе имидж народного и всеми любимого политика, многие воспринимали его как следующего президента страны или, по меньшей мере, премьер-министра. Впрочем, его работу постоянно сопровождали разнообразные скандалы и конфликты с центральной властью страны. После ухода с поста главы области Саакашвили зарегистрировал свою партию.