Брата Саакашвили заставляют покинуть Украину
"Узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили и он обязан покинуть Украину", – написал на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили. "Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", – добавил он.
В мыслях о том, что это не более чем политическая месть, бывшего губернатора Одесской области утвердил тот факт, что давление оказывается не только на его родственников, но и на его соратников по работе. "Бизнесменов, которые нас поддерживают закрывают, а олигархов никто не трогает", – посетовал политик.
При этом сами украинцы готовы поддержать бывшего президента Грузии, а некоторые и вовсе видят в нем своего будущего лидера. "Народ стоит на грани. Коррупция кругом и засилье воров. Только, когда люди объединятся, они смогут противостоять ворам и воровской власти. Саакашвили реально может объединить", – считает один из комментаторов.
Некоторые готовы действовать еще более радикально. "Необходимо создавать отряды территориальной самообороны от произвола властей и наступать на власть", – считает один из подписчиков Михаила Саакашвили. "Миша! Поднимайте народ", – советуют политику пользователи Сети.
Напомним, Михаил Саакашвили занимал пост главы администрации Одесской области с мая 2015 года ро ноябрь 2016-го. За эта время он успел создать себе имидж народного и всеми любимого политика, многие воспринимали его как следующего президента страны или, по меньшей мере, премьер-министра. Впрочем, его работу постоянно сопровождали разнообразные скандалы и конфликты с центральной властью страны. После ухода с поста главы области Саакашвили зарегистрировал свою партию.
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