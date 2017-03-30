Порошенко поручил прекратить огонь в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отдал поручение о прекращении огня в Донбассе. Перемирие объявлено с 1 апреля. "Я дал все необходимые команды Генеральному штабу и министру обороны", – цитирует "Интерфакс" украинского лидера.

29 марта в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе были достигнуты соглашения о прекращении огня е с 1 апреля и о разведении сил у Станицы Луганской с 6 апреля.