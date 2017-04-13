США случайно разбомбили собственных союзников

США по ошибке разбомбили собственных союзников в Сирии в районе города Табка. В результате погибли 18 боевиков вооруженной оппозиции.

Соединенные Штаты сообщили, что предполагали нанести удар по "ИГ" (запрещенная в России террористическая группировка. – Прим. ред.). Оказалось, что американское командование дезинформировали.

"Удар был нанесен по требованию союзных сил, которые передали координаты и сообщили, что в этом районе находятся силы "ИГ", – цитирует представителей Пентагона Reuters. В реальности же там располагались авангардные позиции союзников.

Напомним, 7 апреля США нанесли удар по одному из аэродромов в Сирии крылатыми ракетами "Томагавк". Американский президент Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.

Как писали Dni.ru, президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.