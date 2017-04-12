Трамп нагло соврал об ударе по Сирии

Американский президент Дональд Трамп похвастался тем, что якобы все 59 крылатых ракет "Томагавк", выпущенных 7 апреля по сирийскому военному аэродрому в Хомсе, достигли своих целей. При этом российские средства контроля зафиксировали попадание только 23 из 59 ракет.

Американский лидер назвал удар ВВС США по Сирии удивительным и гениальным. Однако его заверения по поводу меткости попадания ракет по цели явно противоречат объективности.

"Все они попали в цель. Это удивительно, это гениально", – цитирует Трампа Life.ru. Также глава государства выразил уверенность в превосходстве американской военной техники над любой другой в мире.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские средства контроля зафиксировали попадание лишь 23 запущенных американцами по Сирии ракет, передает ТАСС. "Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно", – добавил он.

В связи с этим Конашенков отметил "крайне низкую" боевую эффективность американского массированного ракетного удара по сирийской авиабазе. Представитель военного ведомства подчеркнул, что после действий США сирийская ПВО будет укреплена. Это сделают в ближайшее время для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры.

По поводу потерь Конашенков заявил, что ВВС Сирии лишились шести самолетов МиГ-23. Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция и другое имущество.

Также Конашенков продемонстрировал представителям СМИ съемку авиабазы после обстрела с российского беспилотника. Бетонные арочные укрытия для самолетов, а также взлетная полоса и стоянки, не пострадали. Комментируя видеокадры, представитель Минобороны отметил, что основные удары пришлись по периметру базы, "а также имеются воронки от попаданий на удалении от 50 до 100 метров от самой взлетной полосы, рулежных дорожек и объектов инфраструктуры базы".

Напомним, международная обстановка вокруг Сирии резко обострилась 7 апреля, когда США нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат крылатыми ракетами "Томагавк". Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

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