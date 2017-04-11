Тиллерсон везет в Москву ультиматум Трампа

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Среда 12 апреля
Лента новостей
22:07
Минобороны оставило шлейф долгов энергетикам Петербурга
21:56
Коммунисты в Мосгордуме поддержали программу по расселению хрущевок
21:55
Отец пациентки избил врача
21:11
В семье известного комика страшное горе
21:06
Почему президентские гранты не доходят до талантливой молодежи
20:33
Яна Поплавская создает проблемы сыновьям
20:33
Общественная палата формирует новый состав
20:27
Россияне ринулись скупать евро
20:08
В Москве стартовал конкурс "Делай, как я!"
19:54
Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов
19:54
Загадочный атмосферный феномен насторожил NASA
19:46
После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови
19:41
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
19:08
Как "Платон" помогает строить дороги в регионах
18:45
Российские ученые изобрели аппарат для лечения депрессии
18:28
Что стало со звездой "Кухни" после скандала с избиением
18:22
Депутаты помогут дальнобойщикам
18:21
Из московского банка похитили миллиард
18:15
Сына Галкина остановили из-за лихачества на внедорожнике
17:58
На северо-западе Москвы мужчина зарезал родителей
17:49
Цена здоровья: как не попасться на удочку фармацевтов
17:46
На Москву надвигается сильная гроза
17:36
Тарковский изменил жизнь Бондарчук
17:13
МРИФ+КИБ 2017: почему нельзя пропустить ни один день
17:06
Япония перепугалась из-за российских самолетов
16:55
Усманов подаст на Навального в российский суд
16:54
В пасхальную ночь метро Москвы продлит работу
16:30
Успешно перенести инфаркт помогает зарядка
16:28
Дочь cчитает Юлию Волкову "злой мамой"
16:23
Как паре подготовиться к рождению ребенка
16:12
Беременная жена выгнала Джорджа Клуни
16:02
Житель Подмосковья истязал малолетних детей любовницы
15:59
Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак
15:48
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)
15:34
Раскрыт секрет развязывающихся шнурков
15:21
Пропавший Рома Желудь изменил внешность
15:18
Следственный комитет ищет Ходорковского
15:15
В Москве пьяный охранник украл из сейфа магазина 700 тысяч
15:10
"Темное прошлое" Меланьи Трамп оценили в $3 миллиона
15:07
Власти Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации хрущевок
15:03
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
14:47
Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
14:44
Жуков опустил Костюшкина головой в писсуар
14:37
Украина стала главным поставщиком спайсов в Россию
14:36
Следователи ищут Ходорковского для экстрадиции
14:20
У Никиты Белых обнаружено заболевание мозга
14:18
Почему Путин так активно поддерживает Асада
14:13
Общедомовые нужды станут оплачивать по счетчикам
14:05
Как выживает 67-летняя звезда фильма "Ширли-мырли"
14:01
10 лучших фильмов о космических подвигах
13:57
За что любят космонавтов
13:56
Зара прячет живот под свободной одеждой
13:54
Москву накрыл снежный апокалипсис
13:47
"ЕР" проследит за исполнением Лесного кодекса
13:45
Бывший муж Пугачевой рассказал о безобразии Шиловской
13:44
Установлена причина смерти новой жертвы теракта в метро
13:39
Авиакомпания S7 накормит пассажиров космическим питанием
13:37
Самая тяжелая женщина в мире за месяц скинула 242 кг
13:31
Ревнивец замуровал семью в квартире
13:25
Володин призвал продолжать поиски решений по Сирии
13:11
Житель Новгорода сгорел в машине на первом свидании
13:04
У iPhone 7 обнаружили неприятный сюрприз
12:54
Путин заявил о деградации отношений с США при Трампе
12:45
В Москве на прием к врачу принесли труп
12:41
Собчак и Бузову предложили посадить
12:40
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
12:36
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
12:27
Водопад с потолка в метро Москвы попал на видео
12:10
Полицейский закрыл собой упавшего на рельсы пассажира
12:04
Свекор Водяновой устроил шоу в Лувре
12:00
Жириновский жестко высказался о дочери Трампа
11:59
Подробности расследования крушения Ту-154 в Сочи
11:51
Похудевший Николай Басков кричит от боли
11:48
Анастасия Макеева сменила профессию
11:44
В подвале на юге Москвы нашли тело мужчины
11:35
Лавров проводит закрытые переговоры с Тиллерсоном
11:28
Диснейленд: путешествие в волшебную страну
11:27
Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15
11:27
Как пользоваться промокодами
11:23
"ЕР" против поспешного принятия поправок в закон о полиции
11:22
Смертник Джалилов напился перед терактом
11:13
Откровения космонавта Александра Лазуткина
11:10
Толкалина высказалась о романе с Гребенщиковым
11:03
Телеведущую уволили за секс-услуги
10:51
Самолет с пассажирами пропал с радаров над Индонезией
10:48
На северо-западе Турции прогремел взрыв
10:42
Пасхальные каникулы в Sun Siyam Resorts
10:39
Умственно отсталый извращенец напал на школьниц в лифте
10:38
Связь Бузовой и Трампа шокировала сенатора
10:35
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
10:34
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
10:31
Улюкаеву продлили домашний арест
10:24
В Москве объявлен карантин по бешенству
10:20
Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет
10:09
Лидер A’STUDIO помогает молодым пробиться на сцену
10:08
Космические достижения современной России
10:07
Как привлечь любовь и деньги в Чистый четверг
10:03
Известный музыкант умер в США
09:57
Ненакрашеной Ирине Слуцкой задали нескромный вопрос
09:50
Грубый Трамп напал на Россию за поддержку "животного" Асада
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Политика

Тиллерсон везет в Москву ультиматум Трампа

Рекс Тиллерсон. Фото: Joe Raedle/Getty Images
Визит госсекретаря США в Москву Вашингтон предварил артподготовкой в Сирии. Верный своим принципам бизнесмен-президент Дональд Трамп решил укрепить позиции перед началом переговоров с российской стороной. С чем приехал в Россию Рекс Тиллерсон – с ультиматумом или деловым предложением?
прочитано 4333 раза

Манеру Дональда Трампа вести дела долго и пристально изучали еще до того, как шоумен и строительный магнат нацелился в президенты США. Политологи предупреждали, что миллиардер всегда идет на переговоры только с позиции силы. То есть в тех случаях, когда изначально козырей в игре с соперником нет, он сделает все, чтобы их заполучить – или хотя бы лишить малейших преимуществ вторую сторону.

ПО ТЕМЕ

Запад просит Путина "продать" Асада

Трамп решился на беспредел в отношении России

Объявлена дата визита Тиллерсона в Москву

Был ли ракетный удар по авиабазе Шайрат попыткой ухудшить переговорные позиции России или это сделано под давлением сил, обвиняющих Трампа в слишком теплом отношении к Москве? Скорее всего, и то и другое.

Очень уж соблазнительная возможность – разрубить десятком-другим "Томагавков" весь узел проблем. Во-первых, ослабят натиск оппоненты, ведущие кампанию под лозунгом "Трамп – агент Кремля". Во-вторых, партнеры из ЕС, с ужасом ждущие того момента, когда американский президент бросит их один на один с жаждущей европейской крови Россией, успокоятся. Ну и, наконец, Москве – сюрприз: можно будет ставить свои условия. В общем, сами в сирийском Идлибе нахимичили, сами отбомбились, а виновата во всем, как всегда, Россия.  

Фото: U.S. Navy/Getty Images

Частично наличие такого хитрого плана у новой американской администрации подтверждается заявлениями Рекса Тиллерсона перед поездкой в Москву. По его словам, он намерен поднять вопрос об "исполнении Россией обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии". При этом, по его словам, он далек от мысли возлагать на Кремль всю полноту ответственности за химическую атаку в Идлибе. Главным же, считает Тиллерсон, будут "конструктивные переговоры с российским правительством, министром иностранных дел Лавровым, что Россия будет поддерживать процесс, который сможет привести к стабилизации в Сирии". Ну а метод давления – уже приевшиеся санкции, об ужесточении которых американцы и европейцы успели договориться на встрече глав МИД "Большой семерки" в Италии.

Почему-то Запад до сих пор не осознал, что на санкционное давление Россия не поддается, удивляется гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Российских чиновников как таковых ограничивать уже достаточно проблематично. Спектр людей, который завязан на Крым, уже и так под санкциями ходит. Это создает неудобства, в том числе для самих европейцев и американцев. Думаю, что какие-то компании оборонного сектора могут быть также включены в перечень санкционный", – пишет Данилин в Facebook.

По мнению политолога, могут быть приняты меры и по сдерживанию российской энергетической сферы. Санкции, конечно, мешают финансовому и энергетическому сектору, создают некоторые неудобства для рядовых граждан - но в целом самый сильный удар Россия уже пережила. Теперь, по некоторым секторам, мы рассматриваем их как благо для страны, отмечает эксперт.

"Что касается действий "Большой семерки", то вместо того чтобы заниматься ерундой, глупыми санкциями, им бы стоило заняться тем, чтобы превратиться обратно в "Большую восьмерку". Очевидно, что, будучи "Большой семеркой", она просто неспособна решить 90% ставящихся перед ней задач – постепенно роль этой организации деградирует до нуля", – пишет Данилин.

Политолог Сергей Михеев также уверен: санкциями Россию не напугать. И вообще говорить с Москвой на языке ультиматумов бессмысленно. Это отлично понимают и в самих Штатах. Несмотря на громкие заявления о том, что Вашингтон "серьезно изменил отношение к Башару Асаду" после якобы устроенной им химической атаки на Идлиб, тот же госсекретарь признал: приоритеты остались прежними. "Наша первостепенная задача по Сирии на самом деле не изменилась. Я думаю, президент выразился достаточно ясно – в первую очередь мы должны нанести поражение "ИГ" (запрещенной в России группировке)", – сказал Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

Похоже на то, что Дональд с Рексом "замутили" целый роман со множеством сюжетных линий. Хватит ли у них литературного таланта выпутаться самим и спасти героев из сплетенных ими сетей? Тут, скорее, нужны навыки не шоумена, а гроссмейстера.

Автор: Игорь Силецкий11 апреля 2017, 12:05

Политика

Почему Путин так активно поддерживает Асада
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет
США приготовились развязать войну у границ России

Шоу-бизнес

Актер Степанов получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа
Яна Поплавская создает проблемы сыновьям
После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови
В семье известного комика страшное горе

Проишествия

Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)
Американка изнасиловала и ограбила таксиста

Lifestyle

Тарковский изменил жизнь Бондарчук
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
10 лучших фильмов о космических подвигах
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
Шоу-бизнес

Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома

Родственники покойной певицы так и не встретились с малышом
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала мужа негодяем

Супруг популярной ведущей откровенно рассказал о личной жизни
Шоу-бизнес

После разрыва с мужем Дайнеко отыгралась на свекрови

После расставания с мужем певица не щадит его близких
Шоу-бизнес

В семье известного комика страшное горе

У звезды Голливуда от лейкемии скончался 57-летний брат

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Зара прячет живот под свободной одеждой
Анастасия Макеева сменила профессию
Барановская обнималась на премьере с мужчиной
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru