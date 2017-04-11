Тиллерсон везет в Москву ультиматум Трампа

Визит госсекретаря США в Москву Вашингтон предварил артподготовкой в Сирии. Верный своим принципам бизнесмен-президент Дональд Трамп решил укрепить позиции перед началом переговоров с российской стороной. С чем приехал в Россию Рекс Тиллерсон – с ультиматумом или деловым предложением?

Манеру Дональда Трампа вести дела долго и пристально изучали еще до того, как шоумен и строительный магнат нацелился в президенты США. Политологи предупреждали, что миллиардер всегда идет на переговоры только с позиции силы. То есть в тех случаях, когда изначально козырей в игре с соперником нет, он сделает все, чтобы их заполучить – или хотя бы лишить малейших преимуществ вторую сторону.

Был ли ракетный удар по авиабазе Шайрат попыткой ухудшить переговорные позиции России или это сделано под давлением сил, обвиняющих Трампа в слишком теплом отношении к Москве? Скорее всего, и то и другое.

Очень уж соблазнительная возможность – разрубить десятком-другим "Томагавков" весь узел проблем. Во-первых, ослабят натиск оппоненты, ведущие кампанию под лозунгом "Трамп – агент Кремля". Во-вторых, партнеры из ЕС, с ужасом ждущие того момента, когда американский президент бросит их один на один с жаждущей европейской крови Россией, успокоятся. Ну и, наконец, Москве – сюрприз: можно будет ставить свои условия. В общем, сами в сирийском Идлибе нахимичили, сами отбомбились, а виновата во всем, как всегда, Россия.

Частично наличие такого хитрого плана у новой американской администрации подтверждается заявлениями Рекса Тиллерсона перед поездкой в Москву. По его словам, он намерен поднять вопрос об "исполнении Россией обязательств по ликвидации химического оружия в Сирии". При этом, по его словам, он далек от мысли возлагать на Кремль всю полноту ответственности за химическую атаку в Идлибе. Главным же, считает Тиллерсон, будут "конструктивные переговоры с российским правительством, министром иностранных дел Лавровым, что Россия будет поддерживать процесс, который сможет привести к стабилизации в Сирии". Ну а метод давления – уже приевшиеся санкции, об ужесточении которых американцы и европейцы успели договориться на встрече глав МИД "Большой семерки" в Италии.

Почему-то Запад до сих пор не осознал, что на санкционное давление Россия не поддается, удивляется гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Российских чиновников как таковых ограничивать уже достаточно проблематично. Спектр людей, который завязан на Крым, уже и так под санкциями ходит. Это создает неудобства, в том числе для самих европейцев и американцев. Думаю, что какие-то компании оборонного сектора могут быть также включены в перечень санкционный", – пишет Данилин в Facebook.

По мнению политолога, могут быть приняты меры и по сдерживанию российской энергетической сферы. Санкции, конечно, мешают финансовому и энергетическому сектору, создают некоторые неудобства для рядовых граждан - но в целом самый сильный удар Россия уже пережила. Теперь, по некоторым секторам, мы рассматриваем их как благо для страны, отмечает эксперт.

"Что касается действий "Большой семерки", то вместо того чтобы заниматься ерундой, глупыми санкциями, им бы стоило заняться тем, чтобы превратиться обратно в "Большую восьмерку". Очевидно, что, будучи "Большой семеркой", она просто неспособна решить 90% ставящихся перед ней задач – постепенно роль этой организации деградирует до нуля", – пишет Данилин.

Политолог Сергей Михеев также уверен: санкциями Россию не напугать. И вообще говорить с Москвой на языке ультиматумов бессмысленно. Это отлично понимают и в самих Штатах. Несмотря на громкие заявления о том, что Вашингтон "серьезно изменил отношение к Башару Асаду" после якобы устроенной им химической атаки на Идлиб, тот же госсекретарь признал: приоритеты остались прежними. "Наша первостепенная задача по Сирии на самом деле не изменилась. Я думаю, президент выразился достаточно ясно – в первую очередь мы должны нанести поражение "ИГ" (запрещенной в России группировке)", – сказал Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу CBS.

Похоже на то, что Дональд с Рексом "замутили" целый роман со множеством сюжетных линий. Хватит ли у них литературного таланта выпутаться самим и спасти героев из сплетенных ими сетей? Тут, скорее, нужны навыки не шоумена, а гроссмейстера.