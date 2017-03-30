Сконфуженный Саакашвили похвастался "движухой, как у Порошенко"

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что поработал не хуже украинского лидера. Он похвастался "движухой, как у Порошенко".

Политик заявил, что встретился на Мальте со всеми политиками, с которыми встречался в этот же день президент Украины Петр Порошенко. Саакашвили считает, что поработал не хуже украинского лидера, несмотря на недавний двойной конфуз.

"Что у меня, что у Петра Алексеевича "движуха" с одними и теми же людьми, и, конечно, мы говорим про Украину, каждый по-своему", — написал политик на своей странице в Facebook. Напомним, ранее бывший грузинский президент дважды попал в неловкую ситуацию. Это произошло во время конгресса Европейской народной партии (ЕНП) на Мальте.

Сначала Саакашвили попал в объектив фотокамер, сидящим за столом лидера голландской партии "Христианско-демократический призыв" Сибранда ван Хаерсмы Бума. А позже оказалось, что в документе регистрации участников конгресса ЕНП Саакашвили был записан как председатель грузинской партии "Единое национальное движение".

Отметим, Михаил Саакашвили систематически попадает в анекдотические ситуации. Самой известной и смешной стала – поедание галстука во время телеобращения к грузинскому народу. Она вызвала недоумение зрителей и подозрение в том, что у Саакашвили не все в порядке с психическим здоровьем.

Как писали Dni.ru, недавно политику предложили новую работу на Украине. Он стал ведущим телевизионного шоу "Другая Украина". Это стало актуальной темой для обсуждения и насмешек. Первый выпуск программы вышел в эфир на канале ZIK.