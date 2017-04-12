Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет

Агенты Кремля занимали высокие посты в американской администрации. И речь идет отнюдь не о Дональде Трампе или ком-то из окружения нынешнего президента, убеждены журналисты. Проводником воли Москвы, по их мнению, оказался его предшественник.

Барак Обама пошёл на перезагрузку отношений с Россией – причем сделал это в 2008 году, вскоре после войны с Грузией. Кроме того, он подписал договор СНВ-3, согласился на ядерную сделку с Ираном и допустил вмешательство России в Сирии.



Все решения прежней администрации США – череда проявлений слабости и наивности. Предшественник Трампа, Барак Обама, стал невольной марионеткой в руках Кремля, пишет Рич Лоури в своей статье для New York Post.



"Иначе как объяснить тот факт, что только что избранный президент смотрит сквозь пальцы на акт агрессии со стороны России? Соглашается на абсурдную одностороннюю сделку по ядерному оружию? Беспощадно высмеивает мысль, что Россия – это наш главный геополитический враг?" – задается риторическим вопросом издание.

"Если сложить всё это вместе, то можно прийти только к одному выводу: Обама был марионеткой России – и не ради каких-либо грязных делишек, а из собственной наивности и слабости", – считает журналист.

Соглашение с Россией о вывозе химического оружия из Сирии стало "фиговым листом", который прикрывал отступление Обамы из региона. По мнению Лоури, администрация создавала впечатление, будто всё химоружие вывезли – что, якобы, не соответствовало истине. Более того, Барак Обама не осмелился реализовать ни одно из своих многочисленных заявлений о "красных линиях". А позицию нынешней администрации Лоури считает "здравой" – по крайней мере, надеяться ему позволяют критика в адрес России по поводу Асада и удар по Сирии.