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Общество

Фотограф Обамы подшутил над Трампом

Дональд Трамп. Фото: Michael Reynolds-Pool/Getty Images
Фотограф бывшего президента Соединенных Штатов Пит Суза прокомментировал информацию о возможной слежке Барака Обамы за гражданами через микроволновую печь. Он разместил в своем Instagram отредактированную фотографию своего работодателя.
прочитано 1320 раз

Пит Суза опубликовал в своей социальной сети изображение приоткрытой СВЧ-печи, внутри которой "спрятался" Барак Обама. "Кто-то отредактировал одну из моих фотографий. Уточню, что это был не я", – прокомментировал он свой пост.

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Публикация фотографа вызвала бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. На данный момент пост собрал уже 66 тысяч лайков, его прокомментировали около двух тысяч человек.

"Осторожнее. Теперь Трамп может решить, что это – доказательство прослушки Бараком Обамой через микроволновые печи в Трамп-тауэере", – иронично отметил один из подписчиков. "Давно так не смеялся", – написал пользователь Instagram.

Однако многие негативно отнеслись к публикации фотографа Барака Обамы – кто-то из-за солидарности с Дональдом Трампом, а кто-то и вовсе счел его юмор не смешным. "Ох, Пит. Ты не знаешь, когда следует остановиться, верно?" – написал один из пользователей.

Напомним, ранее старший советник главы Соединенных Штатов Келлиан Конуэй заявила, что Барак Обама мог следить за Дональдом Трампом с помощью технических устройств. "Вы можете подглядывать за кем-то через его телефон, телевизор и даже камеру в микроволновке", – подчеркнула она.

Автор: Константин Улюкаев14 марта 2017, 19:13
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