Рим пошел против подлого Лондона

Италия выступила против нового пакета антироссийских санкций, который на встрече стран "Большой семерки" пыталась навязать партнерам Великобритания. По этому вопросу еще будут вестись переговоры, но Рим намерен добиваться нормализации дипломатических отношений с Москвой.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" – Великобритании, США, Италии, Франции, Германии, Канады и Японии – собрались в итальянском городе Лукка для подготовки к саммиту. Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон хотел воспользоваться ситуацией и подбить партнеров на введение очередных санкций против России.

Однако Великобритания неожиданно получила отпор со стороны хозяйки саммита – Италии. "Мы считаем, что позитивный перезапуск российско-американских отношений необходим на данном этапе для возвращения к политическому урегулированию и минимизации риска эскалации. Италия не поддерживает новых санкций", – цитирует газета "Известия" представителя МИДа страны.

Сирийский вопрос, вокруг которого Лондон строит спекуляции в отношении Москвы, должен решаться дипломатическим путем, причем с привлечением не только европейских, но и ближневосточных игроков, уверены в Риме. Неслучайно у главы итальянского МИДа Анджелино Альфано на 11 апреля назначена встреча с коллегами из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара. Ожидается, что главной темой будет ситуация в Сирии.

Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен склонить коллег по G7 к введению очередных санкций против России. Поводом стали слухи о химической атаке в провинции Идлиб, якобы устроенной сирийскими властями. Западные политики не подвергают сомнениям вину Башара Асада, но доказательств не предоставляют.

Сирия, Шайрат. Евгений Поддубный разгромил фейк СМИ о контейнерах с химическим оружием https://t.co/1UdvCJzlM6 pic.twitter.com/E36CNkJ3Jo — ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 8 апреля 2017 г.

Лондон хочет предложить Москве два варианта действий. В случае вывода войск из Сирии и отказа от проведения самостоятельной политики в Ближневосточном регионе Россия якобы вернет себе место за столом переговоров "Большой семерки". В противном случае ее ждут новые санкции. Кремль неоднократно подчеркивал, что не намерен реагировать на требования, выдвинутые в ультимативной форме.