Рим пошел против подлого Лондона
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" – Великобритании, США, Италии, Франции, Германии, Канады и Японии – собрались в итальянском городе Лукка для подготовки к саммиту. Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон хотел воспользоваться ситуацией и подбить партнеров на введение очередных санкций против России.
Однако Великобритания неожиданно получила отпор со стороны хозяйки саммита – Италии. "Мы считаем, что позитивный перезапуск российско-американских отношений необходим на данном этапе для возвращения к политическому урегулированию и минимизации риска эскалации. Италия не поддерживает новых санкций", – цитирует газета "Известия" представителя МИДа страны.
Сирийский вопрос, вокруг которого Лондон строит спекуляции в отношении Москвы, должен решаться дипломатическим путем, причем с привлечением не только европейских, но и ближневосточных игроков, уверены в Риме. Неслучайно у главы итальянского МИДа Анджелино Альфано на 11 апреля назначена встреча с коллегами из Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Иордании и Катара. Ожидается, что главной темой будет ситуация в Сирии.
Напомним, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен склонить коллег по G7 к введению очередных санкций против России. Поводом стали слухи о химической атаке в провинции Идлиб, якобы устроенной сирийскими властями. Западные политики не подвергают сомнениям вину Башара Асада, но доказательств не предоставляют.
Сирия, Шайрат. Евгений Поддубный разгромил фейк СМИ о контейнерах с химическим оружием https://t.co/1UdvCJzlM6 pic.twitter.com/E36CNkJ3Jo— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 8 апреля 2017 г.
Лондон хочет предложить Москве два варианта действий. В случае вывода войск из Сирии и отказа от проведения самостоятельной политики в Ближневосточном регионе Россия якобы вернет себе место за столом переговоров "Большой семерки". В противном случае ее ждут новые санкции. Кремль неоднократно подчеркивал, что не намерен реагировать на требования, выдвинутые в ультимативной форме.
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