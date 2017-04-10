Трамп получил неожиданный отказ в Германии

Отель класса люкс Vier Jahreszeiten в Гамбурге не стал заселять президента США Дональда Трампа вместе с его командой на время предстоящего в июле саммита G20. Политиков пообещал "приютить" другой немецкий отель.

Администрация американского лидера заранее попыталась забронировать номера в люксовой гостинице на 7-8 июля. Ведь в эти дни пройдет саммит "Большой двадцатки".

Однако неожиданно Дональд Трамп получил отказ. Представители отеля отказались комментировать, в чем причина такого решения, сообщает Hamburger Abendblatt.

При этом уточняется, что президента США и его команду на время мероприятия готов "приютить" у себя берлинский отель Adlon. Согласится ли Трамп на это предложение, пока неизвестно, поскольку соответствующего запроса из Вашингтона в Adlon пока не получали.

Всего для политиков, журналистов и сопровождающих лиц на время саммита подготовили около девяти тысяч номеров. Большинство из них уже забронированы с 6 по 9 июля, передает Spiegel Online.

В марте Трамп сообщил о том, что поедет в Гамбург на G20. Предполагалось, что мероприятие может стать местом первой встречи президента России Владимира Путина и американского лидера.

"Большая двадцатка" – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Ее участниками являются 20 крупнейших национальных экономик. Также на встречах G20 присутствуют представители различных международных организаций.