Трамп призвал Роберта Де Ниро покинуть страну

Во время президентской гонки многие голливудские звезды заявляли, что в случае победы Дональда Трампа на выборах они... навсегда покинут США. Об этих обещаниях напомнил Дональд Трамп – младший.

Сын президента США отреагировал на публикацию в социальных сетях о том, что французские знаменитости грозятся покинуть Францию при избрании Марин Ле Пен главой государства. "Я все еще жду, когда все знаменитости, обещавшие ровно то же самое, уедут!" – написал Трамп-младший в комментариях к посту блогера в Twitter.

Незадолго до выборов президента Америки многие звезды действительно активно выступали против кандидатуры Трампа. Так, 19 января Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало и другие знаменитости приняли участие в открытой протестной демонстрации. "Трамп и его помощник Пенс считают, что вы будете покорными. Но у ньюйоркцев есть одна одна особенность: они не подчиняются", – эмоционально заявлял Болдуин.

Телеведущий Джон Стюарт, легендарная певица Шер, звезда "Оскара" Сэмюэл Джексон также открыто выступали против Трампа, считая его избрание "незаконным". В ходе президентской гонки они неоднократно заявляли: если "диктатор" займет пост главы США, они навсегда покинут страну. Подобные обещания также давали Эми Шумер и Барбра Стрейзанд.