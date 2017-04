Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию

Как сообщают источники издания, дочь главы Белого дома была "буквально потрясена", когда увидела фотографии с места химатаки в провинции Идлиб. Именно поэтому, утверждает The Independent, Иванка в разговоре с отцом выступила за нанесение мощного удара по вооруженным силам сирийского лидера Башара Асада.

Возможно, доказательством этому может служить тот факт, что ранее дочь американского президента публично поддержала ракетный удар по Сирии. "Время, в котором мы живем, требует трудных решений. Я горда своим отцом за его отказ принимать эти ужасные преступления против человечества", – написала она на своей странице в Twitter.

The times we are living in call for difficult decisions - Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE