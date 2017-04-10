Дочь Трампа заставила его бомбить Сирию

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка оказала существенное влияние на его решение нанести ракетный удар по Сирии. Об этом пишет британская газета The Independent.

Как сообщают источники издания, дочь главы Белого дома была "буквально потрясена", когда увидела фотографии с места химатаки в провинции Идлиб. Именно поэтому, утверждает The Independent, Иванка в разговоре с отцом выступила за нанесение мощного удара по вооруженным силам сирийского лидера Башара Асада.

Возможно, доказательством этому может служить тот факт, что ранее дочь американского президента публично поддержала ракетный удар по Сирии. "Время, в котором мы живем, требует трудных решений. Я горда своим отцом за его отказ принимать эти ужасные преступления против человечества", – написала она на своей странице в Twitter.

The times we are living in call for difficult decisions - Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 7 апреля 2017 г.

Иванку Трамп, занимающую в Белом доме должность советника американского лидера, называют одной из наиболее влиятельных фигур в нынешней администрации Соединенных Штатов. По некоторым сведениям, она имеет колоссальное влияние на отца, который не принимает ни одного более-менее важного решения без ее совета.

Ранее Иванка призналась, что, несмотря на поддержку многих начинаний отца, она иногда критикует его инициативы. Как передает ее слова издание The Cut, в некоторых случаях она протестует против решений главы Белого дома публично, а порой может повлиять на него "тихо, откровенно и напрямую".

При этом советник президента отказалась приводить конкретные примеры, в то же время оговорившись, что граждане США вряд ли смогут узнать о большей части того влияния, которое она оказывает на нынешнего главу Белого дома.





Высокое место в иерархии администрации США занимает муж Иванки Джаред Кушнер. Как утверждают некоторые аналитики, именно он играет роль серого кардинала при Трампе, оказывая влияние на принятие серьезных внешнеполитических решений.

Напомним, обстановка вокруг Сирии резко обострилась 7 апреля, когда Соединенные Штаты нанесли удар по аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.

