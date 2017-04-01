Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме
Выручил главу государства его заместитель Майкл Пенс. Он сначала остановил президента, а после схватил документы, которые тот должен был подписать, и отправился за ним. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.
President Trump forgets to sign executive order, walks out of ceremony. Pence remembers, grabs executive order from desk. @realDonaldTrump pic.twitter.com/h1kDBvwcP5— Vic Berger IV (@VicBergerIV) 31 марта 2017 г.
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