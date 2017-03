Трамп посмеялся над слабаком Обамой

"Восемь лет Россия наезжала на президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, заполучила Крым и прибавляла ракеты. Слабак!", – написал Трамп. Это не первый критический выпад действующего президента США в адрес своего ушедшего коллеги.

Накануне Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Барак Обама санкционировал прослушку его телефона во время предвыборной кампании. Эти слова возымели эффект информационной бомбы и вызвали настоящий переполох среди американских чиновников. Директор ФБР Джеймс Коми потребовал от министерства юстиции США опровергнуть это заявление. Он уверен, что слова Дональда Трампа бросают тень на его ведомство.

В целом месяц с небольшим президентства Дональда Трампа показал, что ждать быстрого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном не стоит. Президент клеймит своего предшественника, но в то же время, делает выпады против России.

В первые же дни после инаугурации Трамп опубликовал на своей странице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?"

Напомним, что летом 2016 года во время своей предвыборной кампании Трамп занимал прямо противоположную позицию. В одном из телеинтервью он заявил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и снятии санкций с Москвы.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends