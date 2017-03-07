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Политика

Трамп посмеялся над слабаком Обамой

Дональд Трамп. Фото: John W. Adkisson/Getty Images
Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Барака Обаму слабаком. На своей страничке в Twitter написал: в то время как, Обама восемь лет правил Америкой, Россия объединилась с Крымом и нарастила военную мощь.

Продолжение: Почему Трамп не оправдал надежды россиян
прочитано 2623 раза
"Восемь лет Россия наезжала на президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, заполучила Крым и прибавляла ракеты. Слабак!", – написал Трамп. Это не первый критический выпад действующего президента США в адрес своего ушедшего коллеги.

Накануне Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Барак Обама санкционировал прослушку его телефона во время предвыборной кампании. Эти слова возымели эффект информационной бомбы и вызвали настоящий переполох среди американских чиновников. Директор ФБР Джеймс Коми потребовал от министерства юстиции США опровергнуть это заявление. Он уверен, что слова Дональда Трампа бросают тень на его ведомство.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

В целом месяц с небольшим президентства Дональда Трампа показал, что ждать быстрого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном не стоит. Президент клеймит своего предшественника, но в то же время, делает выпады против России.

В первые же дни после инаугурации Трамп опубликовал на своей странице в Twitter разместил короткий, но емкий пост: "Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?"

Напомним, что летом 2016 года во время своей предвыборной кампании Трамп занимал прямо противоположную позицию. В одном из телеинтервью он заявил, что в случае избрания президентом может рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России и снятии санкций с Москвы.

Большинство россиян считают, что Дональд Трамп не выполнит свои предвыборные обещания, об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости". Так, 21% респондентов считают, что Трамп не сдержит свои обещания из-за обвинений в связях с Россией. Еще 9% считают, что он найдет другие причины.

Большинство граждан – 61% – думают, что американский лидер и не собирался выполнять предвыборные обещания, касающиеся признания Крыма и снятия санкций. В опросе приняли участие более 12  тысяч человек.

Автор: Александр Комаров7 марта 2017, 19:48

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