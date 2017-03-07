Песков дал истеричному Вашингтону повод задуматься

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Россия вмешивалась в ход предвыборной кампании США. По мнению представителя Кремля, истерия искусственно раздувается в американских СМИ и вредит налаживанию отношений двух стран.

В интервью американскому телеканалу CNN Дмитрий Песков заявил, что у России "нет ни малейшего намерения вмешиваться во внутриполитическую жизнь США". Пресс-секретарь президента отметил, что слухи о влиянии Москвы на Вашингтон – повод задуматься о мощности ресурсов последнего.

"Настало время кому-нибудь в США задаться вопросом: "Разве мы настолько слабы, что страна могла вмешиваться в наши внутренние дела и влиять на нашу избирательную систему?" – цитирует Пескова CNN.

Представитель Кремля добавил, что антироссийская истерия как в политических кругах США, так и в обществе наносит большой ущерб будущему российско-американских отношений. Он подчеркнул, что Москва стремится поддерживать отношения с Вашингтоном, "глобальным игроком номер один".

"Мы заинтересованы в предсказуемом партнере. В предсказуемом партнере для ведения диалога, – уточнил Песков. – И теперь, когда у нас, к сожалению, нет комфортных условий для диалога, конечно, это вызывает глубокое сожаление".

Вот уже несколько месяцев американские политики и журналисты муссируют слухи о том, что Москва повлияла на процесс выборов президента США. Издание BuzzFeed опубликовало доклад, в котором утверждается, что российские спецслужбы получили компромат на Дональда Трампа с помощью "жучков" и скрытых камер, установленных в номере московского отеля "Ритц-Карлтон", где останавливался миллиардер. Позже автор "секретного" документа признался, что это была шутка.