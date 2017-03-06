Меркель мчится на поклон к Трампу

Канцлер Германии Ангела Меркель решила не дожидаться пока президент США Дональд Трамп поедет по Европе с официальными визитами. Лидер ФРГ первой явится на поклон в Белый дом.

Визит Меркель в Вашингтон запланирован на 14 марта. "Канцлер встретится в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом. Других деталей я вам сообщить не смогу, они будут выясняться и согласовываться в контакте с американской стороной", – сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Представитель правительства ФРГ отметил, что поездка состоится по приглашению американской стороны. Это будет первая встреча Меркель с Трампом после его избрания на должность президента США, передает РИА Новости.

Ранее немецкое издание Bild обвиняло администрацию Дональда Трампа в низком интересе к общению с германским канцлером. В доказательство таблоид сравнил фотографии, сделанные пресс-службой Белого дома во время телефонных переговоров американского лидера с Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает издание, общение с российским лидером привлекло гораздо большее внимание команды американского президента, что отчетливо видно на представленных снимках.

Как отмечает журналист Bild Симон Шутц, во время разговора с канцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник по национальной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрации Райнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсем другими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли. При этом во время общения с российским лидером команда Трампа в полном сборе присутствовала вокруг своего президента.