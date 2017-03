Дик Чейни заявил о начале войны с Россией

Доводов в пользу того, что избрание Дональда Трампа было нелигитимным, у его противников нет. В то же время нет и сомнений, что Владимир Путин вмешивался в демократический процесс, заявил Дик Чейни.

"Нет никаких сомнений в том, что мистер Путин и его правительство, его организация, предприняли серьезные усилия для того, чтобы вмешаться в наш фундаментальный демократический процесс. В некоторых кругах это может быть расценено как акт войны", – приводит издание Politico выступление отставного политика-республиканца на бизнес-саммите.

Заявление Чейни не особо отличается от подобных высказываний представителей истеблишмента США. Напоминание о том, что именно Россия якобы стоит за кибератаками на серверы Национального комитета демпартии во время президентской кампании, стало признаком хорошего тона. Тем не менее спецслужбы признали, что на подсчет голосов атаки не повлияли – и это особо подчеркивают представители администрации Трампа.

