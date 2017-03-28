Дик Чейни заявил о начале войны с Россией

"Актом войны" назвал бывший вице-президент США Дик Чейни вмешательство России в американские выборы. Доказательств такого вмешательства у политика, как всегда, не нашлось.

Доводов в пользу того, что избрание Дональда Трампа было нелигитимным, у его противников нет. В то же время нет и сомнений, что Владимир Путин вмешивался в демократический процесс, заявил Дик Чейни.

"Нет никаких сомнений в том, что мистер Путин и его правительство, его организация, предприняли серьезные усилия для того, чтобы вмешаться в наш фундаментальный демократический процесс. В некоторых кругах это может быть расценено как акт войны", – приводит издание Politico выступление отставного политика-республиканца на бизнес-саммите.

Заявление Чейни не особо отличается от подобных высказываний представителей истеблишмента США. Напоминание о том, что именно Россия якобы стоит за кибератаками на серверы Национального комитета демпартии во время президентской кампании, стало признаком хорошего тона. Тем не менее спецслужбы признали, что на подсчет голосов атаки не повлияли – и это особо подчеркивают представители администрации Трампа.

Не нарушил Дик Чейни и другую традицию: никаких доказательств связи Москвы с кибератаками он не предоставил. Однако счел нужным добавить, что "российский президент ведет себя так, как не вел себя ни один из его предшественников за 40 лет".

Напомним, что бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер в начале марта заявил, что на момент сложения им полномочий 20 января 2017 года никаких доказательств связи предвыборного штаба Трампа с Москвой обнаружить не удалось. Сам миллиардер не раз отмечал, что истории о связях его администрации с Россией – вымысел.