Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Володин рассказал об агонии Порошенко

Вячеслав Володин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония".
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Украина скатывается к состоянию террористического государства, где не действует закон. Об этом заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Таким образом он прокомментировал реакцию президента Украины на убийство в Киеве бывшего экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Петр Порошенко назвал это преступление "актом государственного терроризма со стороны России".

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Такие заявления надо делать только на основании проведенного расследования, – сказал думский спикер. – Расследования еще не было, и вряд ли оно будет объективным исходя из той ситуации, как она на Украине на сегодняшний день сложилась".

Заявления, которые моментально сделали украинские власти, по словам Володина, – это попытка, с одной стороны, переложить вину на кого-то. "С другой стороны, это все говорит о том, что возможна какая-то инсценировка", – цитирует его ТАСС.

Спикер Госдумы выразил уверенность, что высказывать свою точку зрения по таким вопросам нужно только после расследования и озвучивания выводов правоохранительными органами. Однако Володин не уверен, что в нынешних украинских реалиях подобное возможно.

"Украина все больше скатывается к террористическому государству, где закон уже не действует, и эти заявления – это какая-то агония", – сказал он. По словам председателя нижней палаты, Киеву надо было сначала досконально разобраться в произошедшем, изучить все обстоятельства, выявить причастных к преступлению "и потом уже делать заявления".

Как ранее писали Dni.Ru, Денис Вороненков был убит 23 марта в Киеве. Около часа дня по Москве бывший парламентарий выходил из гостиницы в сопровождении охраны. В этот момент неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Экс-парламентарий скончался на месте, его охранник и киллер, получившие ранения, были доставлены в больницу. Убийца позже скончался, за жизнь телохранителя борются врачи.

Автор: Дмитрий Куклин24 марта 2017, 12:59

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