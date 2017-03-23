Порошенко нашел "невероятный" след в убийстве Вороненкова

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Глава украинского государства в своей традиционной манере обвинил в случившемся российские спецслужбы.

На встрече с представителями силовых органов он назвал убийство Вороненкова "актом терроризма со стороны России". "Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских городах", – сказал Порошенко.

По словам пресс-секретаря украинского лидера Святослава Цеголко, убийство Вороненкова связано со взрывами склада боеприпасов в Харьковской области. "Считаю неслучайным, что убийство произошло в один день с диверсией в Балаклее в Харьковской области", – цитирует слова Порошенко его представитель.

Обвинил в произошедшем Россию и заместитель главы Нацполиции Украины, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко. По его словам, ключевой версией убийства "являются действия Российской Федерации".

Москва, в свою очередь, раскритиковала позицию официального Киева. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, озвученная украинским руководством якобы причастность России к смерти Вороненкова – "абсолютный абсурд". "Фактически украинская сторона не смогла обеспечить его безопасность", – сказал Песков. При этом он отметил, что президенту Владимиру Путину уже доложено о случившемся, и подчеркнул, что убийство человека – это всегда трагедия.

Между тем сообщается, что Мария Максакова потеряла сознание при виде убитого супруга. Интернет полнится новыми фотографиями с места убийства экс-депутата Госдумы. В социальной сети Twitter появился снимок вдовы экс-депутата, оперной дивы Марии Максаковой. Согласно подписи к фото, певица приехала к месту гибели политика и буквально упала в обморок.

Максакова приехала и упала в обморок pic.twitter.com/5QNBTYWg7N — Роман Юхновец (@Roman_Yhnovec) 23 марта 2017 г.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник и убийца ранены и находятся в больнице. В украинскую столицу экс-депутат и его жена, певица Мария Максакова уехали в конце прошлого года. Против него в России были выдвинуты обвинения в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничестве.

