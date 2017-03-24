Как Запад отреагировал на убийство Вороненкова
Репутацию телекомпании CNN портить не надо. Просто потому, что дальше некуда: с ее представителями даже американский президент Дональд Трамп не желает общаться. Неудивительно, что именно заявления украинских властей о "российском терроризме" стали красной нитью всех материалов, посвященных убийству Вороненкова.
После рассказа о заявлениях Порошенко и Луценко, а также короткого отчета "с места происшествия" телекомпания вспоминает всех погибших и пострадавших так называемых борцов с режимом. В перечне почему-то оказались рядом Борис Немцов, попавший как-то в больницу с отравлением Владимир Кара-Мурза и даже Борис Березовский.
Именно с этим связывает убийство Вороненкова зампред фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев. "Они тогда закрыли три ночных клуба и перекрыли поток наркоторговли. Он был человек, наступивший на интересы многих. России его убийство не нужно. Он деньги отсюда не вывел, все осталось здесь", – цитирует Коломейцева "Би-би-си".
У коммунистов есть и другие предположения, с чем может быть связано убийство экс-парламентария. "Нужно проработать версию о его работе до депутатства, в лихие 90-е. Материальные претензии были к нему и во время его работы депутатом", – сказал Русской службе "Би-би-си" депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
Британская The Guardian в статье под чисто информативным заголовком – "Бывший русский депутат, бежавший на Украину, застрелен в Киеве" – пишет, что даже российский оппозиционер Алексей Навальный критиковал Вороненкова за его бегство в Киев. Навальный называл экс-депутата лицемером и коррупционером.
Издание напоминает, что многие украинцы выступили против предоставления гражданства страны бывшему депутату Госдумы, поддержавшему "аннексию" Крыма Россией. В то же время приводит слова его "коллеги" по эмиграции Ильи Пономарева, который утверждает, что Вороненков "никогда не интересовался высокой политикой". Украинские спецслужбы намерены предоставить усиленную охрану Пономареву и жене погибшего Марии Максаковой, пишет The Guardian.
"Вороненков – последняя жертва в цепи смертей известных россиян" – отметилась громким заголовком нью-йоркская Daily News. Конспирологи издания ставят убийство беглого политика в один ряд со смертью постпреда России в ООН Виталия Чуркина, российского посла в Индии Александра Кадахина и с расстрелом посла России в Турции Андрея Карлова. Какое отношение имеет Вороненков (о котором до его депутатства и женитьбы на Максаковой мало кто знал) к видным российским дипломатам, издание не поясняет.
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