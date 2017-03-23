Песков назвал убийство Вороненкова трагедией

В Кремле прокомментировали расстрел в центре Киева экс-депутата российской Думы Дениса Вороненкова. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, убийство человека всегда является трагедией.

Песков также отметил, что в Москве ничего не имеют против возвращения вдовы Вороненкова в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что для этого Марии Максаковой не нужно специально обращаться к российской стороне.

Что касается озвученной в Киеве версии о российском следе в деле об убийстве бывшего депутата Госдумы, то Песков назвал ее абсурдной и выразил надежду на то, что все причастные к преступлению будут найдены.

"Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными", – сказал Песков. Ранее Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова "актом государственного терроризма" со стороны России".

Как заявил Песков, случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова. Представитель Кремля также сообщил, что президенту Владимиру Путину было доложено об этом преступлении.

В центре Киева застрелен депутат Госдумы Вороненков.

Первые фото с места происшествия pic.twitter.com/sGQ54gmMPF — Николай Зубов (@zubovnik) 23 марта 2017 г.

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выразила соболезнования близким убитого сегодня в центре Киева экс-депутата Дениса Вороненкова. Дипломат также подчеркнула, что "Киев сделает все для того, чтобы правду о произошедшем 23 марта никогда не узнали".

Между тем вдове Дениса Вороненкова Марии Максаковой угрожает смертельная опасность. Так считает депутат Государственной думы Евгений Ревенко. Парламентарий отметил, что убийство Вороненкова было выгодно украинским спецслужбам.

У результаті стрілянини в центрі Києва одна людина вбита, двоє поранені. Імовірно, убитий депутат-втікач із РФ Денис #Вороненков pic.twitter.com/EbErKGEYiy — ZIK.UA (@ZIK_IA) 23 марта 2017 г.

Сегодня, 23 марта в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков. Известно, что киллер задержан и находится в больнице под усиленной охраной полиции, его успел ранить телохранитель Вороненкова.

Как сообщил еще один российский экс-депутат Илья Пономарев, также живущий в Киеве, Вороненков в момент убийства шел на встречу с ним.