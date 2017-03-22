Володин сказал добрые слова о таланте Самойловой

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал депутатов не сомневаться в таланте российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой. Спикер поддержал исполнительницу и сказал, что она хорошо поет.

Председатель нижней палаты парламента дал оценку вокальным данным российской участницы "Евровидения" Юлии Самойловой и попросил не сомневаться в ее способностях. Так Вячеслав Володин отреагировал на слова депутата ЛДПР Василия Власова, который упрекнул, что многие парламентарии не занимаются реальной работой.

"У нас, к сожалению, некоторые депутаты не этим занимаются, а дают комментарии в прессе о том, что надо масонские ложи проверить или радуются, что наша певица, возможно, не поедет на "Евровидение" выступать", – сказал Власов и отметил, что депутаты должны защищать и поддерживать Самойлову.

"Хорошо поет, а когда сомнения зарождаете здесь – это неправильно", – прокомментировал слова коллеги Вячеслав Володин и попросил депутатов не сеять своими высказываниями сомнения в таланте представительницы России на музыкальном конкурсе.

Два дня назад появилась информация о том, что Служба безопасности Украины подготовила документ, который запрещает въезд на Украину участнице "Евровидения" от России. Украинским властям не понравилось то, сто Юлия Самойлова без их разрешения выступала в Крыму в 2015 году. Статус полуострова как российской территории оспаривается Киевом. Деятелям культуры, посещавшим Крым после его присоединения к России, запрещают въезд на территорию Украины.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва по-прежнему рассчитывает на участие певицы в конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в Киеве в мае. Он подчеркнул, что украинская сторона пока не объявляла "о каких-то официальных решениях".





Ранее депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон заявил, что обрадуется, если Самойлову не пустят на Украину. "Незачем ехать туда, в бандитскую страну", – сказал певец.