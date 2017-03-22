Володин призвал депутатов побыстрее отчитаться о доходах

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Беркова выходит замуж за Стоянова
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
партнеры
Пятница 24 марта
Лента новостей
12:40
В семье певицы Глюк`Ozы случилось горе
12:33
Витамин С может вылечить заражение крови
12:25
Заслуженный артист Жигалов госпитализирован в Москве
12:19
Самые популярные автомобили в России
12:07
В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи
12:06
Почему страшно становиться родителями
12:01
Москва открывает новый сезон в парках
11:52
В Twitter введут плату для пользователей
11:43
Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну
11:32
В Москве из-за кражи банки кофе полиция устроила погоню (видео)
11:19
Пенсионерка ударила электрошокером не уступившую место школьницу
11:08
Власти предупреждают о провокации Навального
10:57
Почему женщины не получают оргазм
10:53
Главные события Москвы с 24 по 30 марта
10:49
Друг о разборках в семье Максаковой: Это было отвратительно
10:42
Львица в сафари-парке рассмешила туристов неуклюжестью (видео)
10:39
Барнаулец пожаловался в ЦИК на главу Бийского района
10:36
Из реки у Кремлевской набережной выловили труп мужчины
10:28
Опубликовано фото киллера Дениса Вороненкова
10:22
В Москве в ДТП с грузовиками пострадали два водителя
10:19
Модель сексуально унизили семь раз за 45 минут
10:16
Народ обрадовался отказу от "Евровидения"
10:07
Погоду в Москве испортят снег и холод
09:44
Таксистам с иностранными правами запретят работать в России
09:42
Ольга Бузова объявила об отъезде из России
09:33
"Дальнобойщика" Трампа подняли на смех в соцсетях
09:27
Дыра на Солнце вызвала необычную магнитную бурю
09:17
На северо‑востоке Москвы ребенка сняли с льдины в водоеме
09:17
"Особенная" дочь Ирины Хакамады вышла на подиум
08:54
Названо имя убийцы Вороненкова
08:52
Боевики совершили дерзкую атаку на часть Росгвардии
08:47
Перед убийством мужа Максакова тайно приезжала в Москву
08:38
Россиян вынуждают переплачивать за лекарства
08:32
Демарш Эрдогана обойдется России в $500 миллионов
08:15
Семья отказалась хоронить Вороненкова в России
08:02
В Москве при пожаре в многоэтажке спасли шесть человек
22:12
Что достанется Максаковой после убийства Вороненкова
22:00
Закулисье Недели моды в Москве
21:56
В Сети показали убийство Вороненкова (видео)
21:44
"Первый канал" вынес вердикт Самойловой
21:42
Путин оценил игру актеров Малого театра (видео)
21:21
В Петербурге во время удаления аденоидов умер ребенок
21:00
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
20:48
Полиция ищет помощника убийцы Вороненкова
20:28
Вороненкову угрожали перед смертью
20:06
В России хотят повысить призывной возраст
19:48
В Москве на почте нашли муляж гранаты
19:29
Как русская Катя спасла мир от катастрофы
19:25
Девушка разбилась насмерть во время онлайн-трансляции в соцсети (видео)
19:20
Льготный тариф в системе "Платон" будет продлен
19:16
Киев запретил транслировать выступление Самойловой
19:03
На востоке Москвы загорелся жилой дом
18:59
МИД предостерег россиян за границей от слов "яблан и "понос"
18:51
Назван новый капитан сборной России по футболу
18:49
Второй этап формирования ОП завершен
18:34
В России приостановили работу "Свидетелей Иеговы"
18:24
Вороненков написал предсмертное письмо
18:14
Сколько стоит самая дешевая "однушка" в центре Москвы
18:13
На месте убийства Вороненкова розовый Чебурашка зазывал в салон красоты
17:53
В деле убийства Вороненкова всплыл бывший муж Максаковой
17:44
Юлии Самойловой разрешили спеть на "Евровидении"
17:40
Киллер поджидал Максакову
17:11
Кто убил Дениса Вороненкова
17:04
Умер убийца Вороненкова
16:49
Путин посмотрит спектакль "Последняя жертва"
16:46
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос
16:43
Врачи борются за жизнь убийцы Вороненкова
16:41
Смартфон определит мужское бесплодие
16:36
Вороненкова расстреляли в день смерти Березовского
16:22
Рынска назвала Максакову "Бедоносицей"
16:19
На юге Москвы иномарка врезалась в автобус и сбила женщину
16:08
Песков назвал убийство Вороненкова трагедией
15:46
Необычный подвесной ресторан откроется летом в Монако
15:43
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лондоне
15:36
Вороненков перед убийством собирался в Россию сдаваться
15:32
В Москве в 2016 году инвесторами отреставрировано 53% памятников
15:32
"Золотая маска" втянула Козловского в скандал
15:29
Трагическая история любви Вороненкова и Максаковой
15:22
Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке
15:17
Бородина волнуется за больную дочь
15:15
Под Мурманском приставы арестовали аэродром
15:08
В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
15:03
Родственница Максаковой: У нее там сейчас ад!
14:51
Как жил Денис Вороненков
14:49
Самые надежные банки в России
14:44
Вороненков шел к Пономареву перед смертью
14:35
Максаковой угрожает смертельная опасность
14:34
При рассмотрении законов в Думе учтут мнение россиян
14:27
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
14:23
Садальский назвал причины убийства Вороненкова
14:21
Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
14:05
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова
14:04
Киллера ранили во время убийства Вороненкова
14:03
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
13:34
В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
13:34
Мужчина пытался зарезать восьмилетнюю падчерицу
13:33
Сестры-мошенницы из Сбербанка учились у Собчак
13:26
Главные ошибки при уходе за зубами
13:14
Как сотрудники банков тратят украденные миллионы
13:13
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Максакова – сбежавшей дочке: Какая же ты дура
В Киеве застрелили Дениса Вороненкова
Мать Максаковой благодарит бога за убийство Вороненкова
Максакова упала в обморок при виде убитого мужа
Зареванную Максакову затолкали в джип и увезли на допрос
За что Людмила Максакова ненавидела зятя
Политика

Володин призвал депутатов побыстрее отчитаться о доходах

Вячеслав Володин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал членов нижней палаты парламента поторопиться со сдачей декларации о доходах. По его словам, депутатам необходимо учитывать, что следующую неделю они проведут в регионах, общаясь с избирателями.

Продолжение: Володин: поездка главы ПАСЕ в Сирию – заслуга Госдумы
прочитано 1407 раз

"Вы знаете, что 1 апреля заканчивается время подачи деклараций", – обратился спикер нижней палаты парламента к своим коллегам. "У нас в зале 50% тех, кто впервые избрался в Государственную думу", – подчеркнул Володин.

ПО ТЕМЕ

Володин призвал к развитию цифровой экономики

Володин ждет реакцию Европы на ситуацию с банками на Украине

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Обращаю внимание, что осталось немного времени. Несмотря на то, что это можно сделать за эти оставшиеся дни, вы знаете, что у нас эта неделя завершающая, а затем будет региональная, будем с вами выезжать в регионы", – заявил председатель Госдумы. Он попросил своих коллег уделить серьезное внимание сдаче деклараций о доходах во время, подчеркнув при этом, что попросил аппарат нижней палаты парламента принимать отчеты депутатов и в предстоящую субботу.

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Напомним, 1 февраля в Госдуме стартовала декларационная кампания. Согласно российскому законодательству, народные избранники должны предоставить информацию о своих доходах до 1 апреля.

Вячеслав Володин. Фото: Анна Исакова/Фотослужба Государственной Думы

При этом глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Наталья Поклонская предложила гражданам сообщать о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства со стороны депутатов. По ее словам, впредь проверка доходов парламентариев будет "более жесткой, чем обычно".

Иллюстрация: Dni.Ru

Автор: Иван Поляков22 марта 2017, 10:25

Политика

На Украине назвали виновных в убийстве Вороненкова
Медведев удивил заявлением о своей болезни
Порошенко нашел "невероятный" след в убийстве Вороненкова
Украинскому депутату стыдно за решение по Самойловой

Шоу-бизнес

В семье певицы Глюк`Ozы случилось горе
Бывший муж нянчит оставленных детей Максаковой
Участники "Дома-2" в шоке от новой ведущей Ольги Орловой
Друг о разборках в семье Максаковой: Это было отвратительно

Проишествия

В Сети показали убийство Вороненкова (видео)
Вороненкову угрожали перед смертью
Максаковой угрожает смертельная опасность
Эксперты предупреждали о показательном убийстве Вороненкова

Lifestyle

Заслуженный артист Жигалов госпитализирован в Москве
Москва открывает новый сезон в парках
Почему муж разрешил Доктору Лизе ездить на войну
Главные события Москвы с 24 по 30 марта
Здоровье

Назван признак скорой смерти человека

Ученые из Швеции выделили главную особенность уходящих из жизни людей
Шоу-бизнес

За что Людмила Максакова ненавидела зятя

Близкие говорят, что после свадьбы дочери актриса перестала с ней общаться
Lifestyle

Заслуженный артист Жигалов госпитализирован в Москве

Актер пожаловался врачам на острую боль в области сердца
Шоу-бизнес

В семье певицы Глюк`Ozы случилось горе

О трагедии рассказала сама популярная исполнительница

Гороскоп

Новая женщина в жизни Разина
У Юлии Самойловой появится покровитель
Астрологический прогноз с 20 по 26 марта 2017 года
Горбачевым и его женой руководили извне

Фоторепортажи

Закулисье Недели моды в Москве
Как жил Денис Вороненков
Пышнотелые модели прошлись без юбок по центру столицы
Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве

Спорт

Когда Аделина Сотникова вернется в спорт
Моуринью опозорился с подарком Бердыеву
У боксера случился сердечный приступ после боя (видео)
Белка-диверсантка напала на лыжницу в Норвегии (видео)

Регионы

Девушка разбилась насмерть во время онлайн-трансляции в соцсети (видео)
Подмосковный "Отелло" сжег лицо своей девушке
В Дагестане объявили охоту на целовавшихся в баре мужчин
Кабаеву и Шарапову пригласили на завтрак в Ялту
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru