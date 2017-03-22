Володин призвал депутатов побыстрее отчитаться о доходах
"Вы знаете, что 1 апреля заканчивается время подачи деклараций", – обратился спикер нижней палаты парламента к своим коллегам. "У нас в зале 50% тех, кто впервые избрался в Государственную думу", – подчеркнул Володин.
"Обращаю внимание, что осталось немного времени. Несмотря на то, что это можно сделать за эти оставшиеся дни, вы знаете, что у нас эта неделя завершающая, а затем будет региональная, будем с вами выезжать в регионы", – заявил председатель Госдумы. Он попросил своих коллег уделить серьезное внимание сдаче деклараций о доходах во время, подчеркнув при этом, что попросил аппарат нижней палаты парламента принимать отчеты депутатов и в предстоящую субботу.
Напомним, 1 февраля в Госдуме стартовала декларационная кампания. Согласно российскому законодательству, народные избранники должны предоставить информацию о своих доходах до 1 апреля.
При этом глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Наталья Поклонская предложила гражданам сообщать о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства со стороны депутатов. По ее словам, впредь проверка доходов парламентариев будет "более жесткой, чем обычно".
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