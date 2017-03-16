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Общество

Захарова "натравила" НАТО на Петросяна

Мария Захарова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к "аналитикам НАТО". Она посоветовала им ознакомиться с творчеством юмориста Евгения Петросяна.
прочитано 2121 раз

"Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН "инструментом политической стратегической коммуникации": Петросян, между прочим, тоже старался!" – пошутила Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

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Между тем член жюри КВН Валдис Пельш обрадовался возросшему интересу к телешоу. "Очень хорошо, что наша программа пользуется популярностью. Советую сотрудникам Североатлантического блока смотреть ее всей семьей", – цитирует его РИА Новости.

Ранее его поддержал и другой постоянный член жюри Юлий Гусман. Он заявил, что для передачи большая честь "выйти на передовые рубежи". "Если считать, что все полезное, хорошее, интересное, яркое является "оружием влияния", которое помогает стране, то, конечно, я только за, – считает кинорежиссер.

На сообщение западных аналитиков отреагировали и сами участники юмористической передачи. Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке молодежных инициатив, капитан команды "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев подтвердил, что Клуб веселых и находчивых, действительно, инструмент влияния, но он сомневается, что кто-либо сознательно пользуется этим "оружием". "Для людей, которые не разбираются в нашей действительности и в нашем телевидении, это кажется вполне реальным. Если особенно некоторые номера из КВН перевести на английский и "правильно" их прокомментировать", – считает он.

"В данном случае мы говорим о (программе. – Прим. ред.), которой 55 лет. В таком случае это целая разработка Советского Союза", – отметил Тарбаев. Он заключил, что для русскоязычного населения подобные заявления западных экспертов кажутся "бредом".

Напомним, ранее в Центре стратегических коммуникаций НАТО Stratcom заявили, что КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации". Аналитики утверждают, что с помощью "КВН-машины" Кремль управляет  специфической аудиторией, готовой служить режиму.

Исследование заказало Министерство обороны Латвии. Доклад основан на анализе выступлений команды из Москвы "Парапапарам", представляющей МГИМО, на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.

Автор: Константин Улюкаев16 марта 2017, 13:28

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