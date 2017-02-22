Кто услышал отчаянный вопль Януковича

Письмо Виктора Януковича мировым лидерам пока остается без ответа. Есть ли у экс-президента Украины хоть малейшие шансы снова войти в большую политику или он будет окончательно списан со счетов и останется в истории лишь как политический неудачник?

Виктор Янукович вновь напомнил о себе в третью годовщину Майдана, написав многостраничное письмо в адрес мировых лидеров и международных организаций. Среди адресатов значатся, в частности, Владимир Путин и Дональд Трамп. В своем послании главам шести государств и правительств Янукович призвал к решению украинского конфликта путем расследования преступлений на майдане в феврале 2014 года особой комиссией совета Европы.

Также Янукович предложил провести переговоры в нормандском формате о наблюдении за выполнением Минских соглашений с привлечением ополченцев на Донбассе. И, наконец, бывший президент в очередной раз снял с себя ответственность за кровавые события на Майдане. По словам Януковича, за жертвы во время протестов в Киеве в 2014 голу ответственность несут глава Совета безопасности, руководитель администрации президента, а также олигарх Дмитрий Фирташ, бежавший в Вену. Все эти люди вели за его спиной собственную игру и предали его, написал экс-президент.

Это далеко не первое подобное заявление Януковича, нашедшего пристанище в России. Экс-президент Украины регулярно показывает, что он не собирается уходить из политики и ему небезразлична судьба Украины. При этом многие эксперты задаются закономерным вопросом – а почему тогда Янукович бежал из своей страны, а главное – как ему удалось довести Незалежную до братоубийственной войны и отделения Донбасса?

Получается, что Янукович всегда играл пассивную роль на политическом поле Украины и контролировался как своим окружением, так и "друзьями из Москвы", пишет сегодня Der Spiegel и добавляет: "Он – человек, который боится принимать решения".



В Москве на послание экс-президента отреагировали прохладно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о предложении бывшего президента Украины Виктора Януковича по урегулированию на востоке страны, заявил журналистам, что договариваться должны Киев и Донбасс, а Россия, Франция и ФРГ продолжат оказывать содействие. То есть, Песков еще раз напомнил Януковичу и всем заинтересованным сторонам, что Россия не является участником конфликта на юго-востоке Украины.

В Совете Европы, комментируя письмо Януковича, напомнили, что там уже были представлены свои рекомендации по расследованию событий в центре украинской столицы в 2013-2014 годах, когда в столкновениях погибли десятки человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Совета Дэниел Хольтген. Выходит, что и в Страсбурге письмо Януковича не получило поддержки.

Политолог Алексей Мартынов в интервью "Известиям" сказал, что мировое сообщество не станет прислушиваться к подобному заявлению, хотя само по себе оно имеет право на существование.

"Янукович растерял весь свой социальный капитал, ему не удалось сохранить признание не только Запада, но и России – как мы знаем, российское руководство заявило, что уважает выбор украинского народа, признав Петра Порошенко главой Украины", – пояснил политолог Павел Святенков.

Сегодня сложно сказать однозначно, что может двигать Януковичем, однако бесспорно, за ним стоят люди, которые играют свою большую игру, а беглый экс-президент Украины всего лишь игрушка в чьих-то руках, считает руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.

На самом деле, ждать помощи Януковичу, скорее всего, неоткуда. По сути его письмо стало воплем отчаяния, очередной попыткой напомнить о себе и оправдаться за события на майдане. Но кто услышит Януковича, если он сам вырыл себе политическую могилу, растеряв последние крохи своей репутации в феврале 2014 года?