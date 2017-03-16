Постпред США в ООН выступила против Трампа
"Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", – цитирует Никки Хейли Lenta.ru. Однако ее позиция идет вразрез со взглядами американского президента Дональда Трампа, планирующего наладить дружественные отношения с Москвой, подчеркивает издание.
Постпред США не первый раз демонстрирует воинственную позицию по отношению к России. Ранее она раскритиковала Москву, которая вместе с Пекином наложила запрет на резолюцию о химическом оружии в Сирии. По словам Хейли, Америка следит за внешней политикой России и готова призвать ее к ответу в случае нарушений.
Напомним, что Трамп неоднократно выражал намерение укрепить связи с Москвой. Еще до инаугурации республиканец сообщил о планах поладить с Владимиром Путиным, отказавшись от методов Хиллари Клинтон.
"Я надеюсь на улучшение отношений с Россией, но не буду предлагать смешную пластмассовую кнопку перезагрузки. Что там перезагружать? Либо получится, либо нет", – заявил Трамп.
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