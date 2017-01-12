Когда Трамп признает Крым российским

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"Единственным способом, посредством которого это (признание. – Прим. ред.) может произойти, является выработка какого-то более широкого соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ", – заявил Тиллерсон на заседании, посвященном рассмотрению его кандидатуры на пост госсекретаря США. По его словам, в случае несоблюдения этого условия Вашингтон не признает законными итоги референдума на полуострове, передает NPR.
Тиллерсон отметил, что готов одобрить предоставление Киеву летального оружия. "Я надеюсь, что перемирие сработает, но без него нам будет важно поддержать украинцев", – добавил он. Будущий госсекретарь подчеркнул, что этот вопрос должен обсуждаться в Белом доме и Госдепартаменте.
Сообщалось, что Тиллерсон планирует включить Москву в список главных угроз и обвинить ее в игнорировании интересов Вашингтона. "Когда Россия стремится обрести уважение и влияние на международной арене, ее действия игнорируют интересы Америки", – отметил он в своем докладе. "Россия должна понести ответственность за свои поступки", – заключил Тиллерсон.
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