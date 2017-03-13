Макаревич грязно выругался из-за Самойловой

Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции Джигурда о лишении гражданства Светлаков назвал Дитковските высокомерной Дом-2 Джигурда выступит на "Евровидении"

Самое читаемое

Кончаловский сообщил о потере Маши
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Среда 15 марта
Лента новостей
15:02
"Брат" Багдасарян переломал ноги в аварии с фурой на МКАД
14:53
"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
14:52
Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
14:38
В Москве водитель Mercedes сбил женщину с ребенком-инвалидом
14:18
Украинцы перестали массово батрачить в России
14:12
"Королева пышной груди" покорила соцсети
14:09
Мажоры на Gelandewagen устроили гонки по тротуарам Москвы
14:01
В школе под Москвой у сына депутата украли пистолет и открыли стрельбу
13:59
Губернаторы сами будут решать судьбу сельских поселений
13:58
Исцелиться от болезней можно силой мысли
13:43
Значение имени Валентина
13:40
За любовь к России Сигалу подарили золотой Samsung
13:22
В Москве во время секса с путаной умер индиец
13:19
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
12:53
Россиян хотели оставить без "Приоры"
12:41
Новое увлечение Евгении Крюковой
12:37
Фуру на МКАД опрокинули мажоры на Mercedes
12:30
В Голливуде снимут новую "Матрицу"
12:26
Лукашенко нанес коварный удар по России
12:04
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников
11:59
"ЕР" начинает интернет-экспансию
11:54
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
11:43
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
11:33
Как Порошенко добивает Украину ради кредиторов
11:21
Гигантская паучиха-мать шокировала Сети (видео)
11:21
Порошенко попал в ловушку Путина
11:10
Под Москвой похитили мужчину
11:09
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
11:05
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
10:54
Учитель совращал школьницу "50 оттенками серого"
10:53
Никита Джигурда о лишении гражданства
10:25
Москву вновь накроет снегом
10:19
В Москве загорелся винный завод
10:06
Хамившая матери Йовович подсела на алкоголь
10:05
В центре Москвы подожгли элитный автомобиль Maybach
09:54
Самый завидный холостяк оказался лопоухим брунейцем
09:47
Как семья сживает со свету российскую чемпионку
09:43
В Мытищах нашли труп мужчины
09:18
Суровая жена укоризненно смотрит на Порошенко
09:09
Светлаков назвал Дитковските высокомерной мадам
09:08
В поезде Москва – Владивосток нашли две гранаты и пистолет
08:47
В петербургской школе девочка выпала из окна
08:43
Адмирал США продавал родину за оргии
08:42
Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь
08:41
Галкин предложил изолировать надоевших артистов
08:36
Авария с фурой парализовала МКАД (видео)
08:26
На юге Москвы нашли изрезанный труп женщины
08:20
Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции
08:20
За что Алла Пугачева платит Юлии Самойловой
08:19
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
08:18
Спецслужбы предотвратили теракт в Москве на 8 марта
08:00
В Москве раскрыто жестокое убийство модели
23:56
Что останется после Безрукова
21:51
Чем обернется Киеву провокация с Самойловой на "Евровидении"
21:50
Во "ВКонтакте" серьезные изменения
21:48
Бузова заинтриговала новым шоу на "Доме-2"
21:48
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
21:47
В Варшаве у здания МИД прогремел взрыв
21:34
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
21:20
Разгадана тайна черных дыр
21:12
Налетчики в масках ограбили ювелирный на востоке Москвы
21:02
Писатель Веллер оскандалился на телевидении
21:00
При столкновении маршрутки и фуры пострадали пассажиры
20:55
Российского волейболиста выгнали из самолета за длинные ноги
20:50
Назван преемник Чуркина
20:39
Мир станет другим через 48 часов
20:33
Кушанашвили резко ответил на угрозы мужа Бородиной
20:25
Датский принц скончался на 83-м году жизни
20:18
Мужчина 19 лет хранил в квартире мину
20:15
Гробовщики предложили мужчине похоронить живую жену
19:55
Как порнозвезда Саша Грей стала кумиром миллионов
19:55
Какие "чудовища" могут жить в человеке
19:54
ОНФ соберет журналистов на форуме "Правда и справедливость"
19:53
Брат и две сестры расчленили москвичку
19:41
Раскрыты причины алкоголизма Порошенко
19:33
Джигурду лишили гражданства
19:26
Единороссы отправятся в регионы
19:13
Фотограф Обамы подшутил над Трампом
19:00
Раскрыт секрет "заразного" почесывания
18:50
Диско-сварщик поразил московских водителей
18:43
Чем грозит Украине атака на Сбербанк
18:22
Леся Рябцева получила травму на шоу "Холостяк"
18:20
На юго-востоке Москвы загорелась семиэтажка
18:09
Самые опасные конкуренты России на "Евровидении"
18:09
Почему люди приносят себя в жертву
17:59
Ученые раскрыли причину бессонницы
17:55
"Единая Россия" продолжает перезагрузку
17:51
Отец Мустафиной объяснил продажу подарка Кремля
17:38
За гонки по Москве Мара Багдасарян заплатит 202 тысячи
17:24
Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
17:17
Россияне пожалели больного Медведева
17:10
Михаил Боярский потерял надежду
16:59
На востоке Москвы водитель иномарки сбил школьника и скрылся
16:59
Украина отправляет пенсионеров воевать в Донбасс
16:53
Ткачев попросил 250 миллиардов для аграриев
16:44
Переселенцы из хрущевок получат бонусы
16:34
Максакова назвала себя дурой
16:33
Заслуженный артист Федоров госпитализирован в Москве
16:32
В Москве проснулись медведи
16:32
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Максакова назвала себя дурой
Лукашенко нанес коварный удар по России
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
Навальный мечтает о новом митинге в Москве
Калашникова потребовала наказать Шурыгину
Шоу-бизнес

Макаревич грязно выругался из-за Самойловой

Андрей Макаревич и Юлия Самойлова. Фото: dni.ru
Андрей Макаревич грязно выругался из-за Юлии Самойловой. Лидер группы "Машина времени" высказался о ситуации вокруг представительницы России на конкурсе "Евровидение".

Продолжение: Подробности личной жизни Юлии Самойловой
прочитано 106290 раз

Андрей Макаревич не сдержал эмоций из-за того, что представительницу России на конкурсе "Евровидение" Юлию Самойлову могут не пустить на Украину при определенных обстоятельствах. "Не могу оценить выбор [российского участника "Евровидения"], потому что я не следил за процессом, за отборочными конкурсами. Я не слышал, как она [Юлия Самойлова] поет, а это единственный контекст, который меня интересует. И мне *** на депутатов Рады: Геращенко и прочих, простите. Будет глупо, если [Самойлову] не пустят. Вот и все, что могу сказать", – цитирует Андрея Макаревича НСН.

ПО ТЕМЕ

Решение Первого канала по "Евровидению" раскололо Россию

Инвалиды становятся традицией "Евровидения"

Самойловой предложили "отстегнуть коляску" на "Евровидении"

 Евровидение-2017 на Украине

Сюжеты Евровидение-2017 на Украине

Юлия Олеговна Самойлова

Юлия Олеговна Самойлова певица

Не осталась в стороне от шумихи вокруг Юлии Самойловой певица Диана Гурцкая, которая принимала участие в музыкальном конкурсе в 2008 году (она заняла 11 место). Артистка поддержала коллегу. "Я уверена что Юлия представит страну достойно, сделает все как надо. Это огромный успех для тех, кто имеет ограничения. Тут надо понимать, что "Евровидение" это песенный конкурс, на котором рождаются такие исполнители как Роксетт, Селин Дион – о этом всегда надо помнить. Для каждого исполнителя участие там это огромная школа, поэтому я Юлию поздравляю", – приводит слова Дианы телеканал "Звезда".

Певица Ирина Нельсон тоже выразила свое отношение к участию в "Евровидении" певицы с ограниченными физическими возможностями. "Для меня главная составляющая в человеке это его душа, и  не имеет значения, красив он или нет, как выглядит, полноценный ли он физически или с ограниченными возможностями, как в случае с Юлией. Все это вторично. Не вижу никаких противоречий в её кандидатуре. Если она чувствует себя комфортно и верит в свои силы, то пусть едет и поёт. Здесь главное то, что она будет делать, какой мессадж пошлет людям. Что касается некоторых мнений, относительно того, что выбор такой участницы достаточно циничен и из неё пытаются сделать разменную монету в политических играх, оставим это на совести тех, кто принимает решения. К самому действу артиста на сцене, к его  посылу зрителям, это не имеет никакого отношения. Думаю, Юлия может спокойно ехать и делать то, чего от нее ждут – петь", – сообщила Нельсон корреспонденту Dni.ru.

Солист вокального проекта ViVA Александр Балыков и вовсе знаком с Юлией с тех пор, как она участвовала в шоу "Фактор А". "Она умеет выстаивать, собираться, и хорошо петь в условиях конкуренции. В ней сомнений нет никаких, она прекрасная девушка с богатым внутренним миром, обладающая талантом и голосом, у публики она вызовет только симпатию", – уверен артист.

Однако исполнитель не понимает, зачем руководству Первого Канала подставлять себя. "Зачем же давать повод всему миру, чтобы нас упрекали в том, что мы бросили на амбразуру девушку с ограниченными возможностями? Это же станет предметом обсуждения везде. Но, быть может, с какой-то стороны это правильно. Никто не осмелится критиковать саму Юлю Самойлову, она действительно хороша. В этой ситуации она сделает все, что от нее зависит. А вся критика достанется руководству "Первого канала", думаю, они к этому готовы и у них есть козыри в рукаве. Иначе весь мир будет говорить, что в сложной дипломатической ситуации, мы используем такой странный прием", – рассудил Балыков.

Певица и исполнительница всех золотых хитов группы "Мираж" Маргарита Суханкина рада, что Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении". Однако артистка поделилась своими сомнениями: "Боюсь, что будет не совсем просто, учитывая ее здоровье и физическое состояние Юлии выступать на этом Конкурсе. Конечно, ей, возможно, понадобиться помощь. В свою очередь хочется пожелать ей терпения, сил огромного количества. Все будет непросто. Явно будет предвзятое отношение. Возможно и провокации и кривотолки, о том, почему такая девочка представит Россию. Но учитывая, что Евровидение голосовой конкурс, то все же внимание должно быть направлено на голос. А с голосом у нее все в порядке", – заявила певица.

Напомним, о том, что Россию на "Евровидении" представит 27-летняя Юлия Самойлова, сообщили в программе "Воскресное время" на "Первом канале" накануне, 12 марта. Эффектная певица исполнит на Международном музыкальном конкурсе проникновенную композицию Flame Is Burning.

Автор: Наталья Аряева13 марта 2017, 15:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

567

комментарии

Политика

Порошенко выставил Тимошенко счет за блокаду
Запуганный телеведущей Трамп показал свои миллионы
Фильм о могучем Путине восхитил Запад
Единороссы отправятся в регионы

Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о своем мужчине
Бузова исповедалась Барановской
Елена Летучая попала в клинику после серьезного избиения
Жукову застукали в объятиях родственника Трампа

Проишествия

Писатель Веллер оскандалился на телевидении
Женщина сняла на видео убийство мужа миллионером
Белоголовый орлан украл кошку (видео)
У пассажирки самолета обгорело лицо из-за взрыва наушников

Lifestyle

В Голливуде снимут новую "Матрицу"
Девятилетняя дочь Абдулова стала кинозвездой
Что останется после Безрукова
Как Наина Ельцина влюбила в себя россиян
Шоу-бизнес

Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал

Популярный исполнитель уехал из России в Исландию
Шоу-бизнес

Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома

Отец покойной звезды с матами и угрозами набросился на репортеров
Шоу-бизнес

Уехавшая в Финляндию Самойлова рассказала об операции

По словам певицы, ее разрезали от головы до копчика
Шоу-бизнес

Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь

Популярная исполнительница дала откровенное интервью

Гороскоп

У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта
Больному Диме Билану дали год

Фоторепортажи

Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Шаляпин вернулся к Калашниковой
Как живет Юлия Самойлова

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Сбитый "воспитателем" на джипе ребенок стал заикой
Пенсионер больше полугода живет с насекомым в голове
Перевозка ребенка в багажнике возмутила россиян
Российскую поэтессу поймали на торговле наркотиками
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru