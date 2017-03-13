Макаревич грязно выругался из-за Самойловой

Андрей Макаревич грязно выругался из-за Юлии Самойловой. Лидер группы "Машина времени" высказался о ситуации вокруг представительницы России на конкурсе "Евровидение".

Андрей Макаревич не сдержал эмоций из-за того, что представительницу России на конкурсе "Евровидение" Юлию Самойлову могут не пустить на Украину при определенных обстоятельствах. "Не могу оценить выбор [российского участника "Евровидения"], потому что я не следил за процессом, за отборочными конкурсами. Я не слышал, как она [Юлия Самойлова] поет, а это единственный контекст, который меня интересует. И мне *** на депутатов Рады: Геращенко и прочих, простите. Будет глупо, если [Самойлову] не пустят. Вот и все, что могу сказать", – цитирует Андрея Макаревича НСН.

Не осталась в стороне от шумихи вокруг Юлии Самойловой певица Диана Гурцкая, которая принимала участие в музыкальном конкурсе в 2008 году (она заняла 11 место). Артистка поддержала коллегу. "Я уверена что Юлия представит страну достойно, сделает все как надо. Это огромный успех для тех, кто имеет ограничения. Тут надо понимать, что "Евровидение" это песенный конкурс, на котором рождаются такие исполнители как Роксетт, Селин Дион – о этом всегда надо помнить. Для каждого исполнителя участие там это огромная школа, поэтому я Юлию поздравляю", – приводит слова Дианы телеканал "Звезда".

Певица Ирина Нельсон тоже выразила свое отношение к участию в "Евровидении" певицы с ограниченными физическими возможностями. "Для меня главная составляющая в человеке это его душа, и не имеет значения, красив он или нет, как выглядит, полноценный ли он физически или с ограниченными возможностями, как в случае с Юлией. Все это вторично. Не вижу никаких противоречий в её кандидатуре. Если она чувствует себя комфортно и верит в свои силы, то пусть едет и поёт. Здесь главное то, что она будет делать, какой мессадж пошлет людям. Что касается некоторых мнений, относительно того, что выбор такой участницы достаточно циничен и из неё пытаются сделать разменную монету в политических играх, оставим это на совести тех, кто принимает решения. К самому действу артиста на сцене, к его посылу зрителям, это не имеет никакого отношения. Думаю, Юлия может спокойно ехать и делать то, чего от нее ждут – петь", – сообщила Нельсон корреспонденту Dni.ru.

Солист вокального проекта ViVA Александр Балыков и вовсе знаком с Юлией с тех пор, как она участвовала в шоу "Фактор А". "Она умеет выстаивать, собираться, и хорошо петь в условиях конкуренции. В ней сомнений нет никаких, она прекрасная девушка с богатым внутренним миром, обладающая талантом и голосом, у публики она вызовет только симпатию", – уверен артист.

Однако исполнитель не понимает, зачем руководству Первого Канала подставлять себя. "Зачем же давать повод всему миру, чтобы нас упрекали в том, что мы бросили на амбразуру девушку с ограниченными возможностями? Это же станет предметом обсуждения везде. Но, быть может, с какой-то стороны это правильно. Никто не осмелится критиковать саму Юлю Самойлову, она действительно хороша. В этой ситуации она сделает все, что от нее зависит. А вся критика достанется руководству "Первого канала", думаю, они к этому готовы и у них есть козыри в рукаве. Иначе весь мир будет говорить, что в сложной дипломатической ситуации, мы используем такой странный прием", – рассудил Балыков.

Певица и исполнительница всех золотых хитов группы "Мираж" Маргарита Суханкина рада, что Юлия Самойлова представит Россию на "Евровидении". Однако артистка поделилась своими сомнениями: "Боюсь, что будет не совсем просто, учитывая ее здоровье и физическое состояние Юлии выступать на этом Конкурсе. Конечно, ей, возможно, понадобиться помощь. В свою очередь хочется пожелать ей терпения, сил огромного количества. Все будет непросто. Явно будет предвзятое отношение. Возможно и провокации и кривотолки, о том, почему такая девочка представит Россию. Но учитывая, что Евровидение голосовой конкурс, то все же внимание должно быть направлено на голос. А с голосом у нее все в порядке", – заявила певица.

Напомним, о том, что Россию на "Евровидении" представит 27-летняя Юлия Самойлова, сообщили в программе "Воскресное время" на "Первом канале" накануне, 12 марта. Эффектная певица исполнит на Международном музыкальном конкурсе проникновенную композицию Flame Is Burning.