Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"

Военно-воздушные силы России и Турции провели совместную спецоперацию в небе над Сирией. Целью атаки стали позиции боевиков запрещенного "Исламского государства", передает "Газета.ru".

"К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34", – цитирует ТАСС начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Рудского. Со стороны Турции в операции участвовали восемь самолетов.

