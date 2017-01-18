Россия и Турция вместе нанесли удар по боевикам "ИГ"

Военно-воздушные силы России и Турции провели совместную спецоперацию в небе над Сирией. Целью атаки стали позиции боевиков запрещенного "Исламского государства", передает "Газета.ru".
"К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34", – цитирует ТАСС начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Рудского. Со стороны Турции в операции участвовали восемь самолетов.
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