Когда Эрдоган приедет в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Москву 9 марта для участия в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости. Информацию о встрече двух глав государств в российской столице подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Планируется, что переговоры пройдут 9 и 10 марта.