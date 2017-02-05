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Трамп заступился за Путина

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Aude Guerrucci
Президент США Дональд Трамп в ходе интервью заступился за российского лидера Владимира Путина. Американский журналист набросился с обвинениями на Москву, но глава государства заметил, что и Вашингтон не безупречен.
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Новоиспеченный руководитель Белого дома Дональд Трамп неоднократно признавался в симпатии к России в целом и к Владимиру Путину в частности. В очередной раз политик встал на защиту российского лидера в ходе телеинтервью.

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Журналист телеканала Fox News во время беседы с главой государства набросился на Путина с уже привычными беспочвенными обвинениями. Трамп же своим ответом обратил внимание на тот факт, что в мире практически нет стран с безусловно чистой репутацией. "Что вы думаете? Наша страна невинна?!" – задал он риторический вопрос, поставив своего собеседника в тупик.

Прокомментировал президент США и развитие отношений между двумя государствами. "Я скажу так: лучше с Россией поладить, чем не поладить", – уверен Трамп. По его словам, Москва и Вашингтон могут помочь друг другу в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", которая действует на территории ряда стран Ближнего Востока. При этом политик не уверен, что ему удастся построить с Путиным хорошие отношения.

Смогу ли я поладить с ним? Понятия не имею

Напомним, в конце января 2017 года президенты России и США провели первые телефонные переговоры. В Кремле отметили, что беседа лидеров прошла в деловом ключе.

Как писали Dni.Ru, разговор политиков длился около часа. По итогам беседы Путин и Трамп договорились о личной встрече. Помощники президентов должны будут согласовать место проведения и конкретные сроки.

Автор: Евгений Мышко5 февраля 2017, 10:07
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