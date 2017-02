Варварский налет Киева

Киев нарушил Женевскую конвенцию, заявила официальный представитель российского МИДа. Мария Захарова подчеркнула, что при этом украинские власти преподносят свои действия на Донбассе как достижения, окончательно забыв всякие моральные нормы.

"В ночь на 3 февраля Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины. Этому варварскому налету нет никакого оправдания, своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали", – цитирует Захарову "Газета.ру". При этом, по словам представителя МИДа, Киев не только не озабочен новым витком кризиса, но и бравирует своими действиями.

Ложь – главное оружие

Несмотря на такую "демонстрацию силы" – причем, как обычно, в отношении мирных граждан, нынешние украинские власти давно поняли, что армии покорить Донбасс не удастся. Поэтому они обращаются к своей излюбленной тактике лживых информационных вбросов. Вот и сейчас в украинских СМИ тиражируются слухи о панике в рядах руководства Донецкой народной республики.

"С целью дестабилизации социально-политической обстановки на территории Республики посредством информационных "вбросов" через подконтрольные интернет-СМИ и группы в соцсетях осуществляются провокации панических настроений среди мирного населения ДНР. МГБ призывает жителей Республики сохранять бдительность, а также избирательно подходить к источникам и средствам массовой информации", – сказано в сообщении Министерства госбезопасности ДНР.

По данным разведки ДНР, в Авдеевку прибыли сотрудники 18 украинских и международных СМИ. Они намерены снимать сюжеты об "агрессивных действиях ополчения". Разведка установила, что командиру 72-й бригады ВСУ поставлена задача: обеспечить работу журналистов и подготовить лжесвидетелей для дачи ложной информации.

В реальности такого сценария можно не сомневаться: буквально на днях сами же украинские журналисты выявили подставных "свидетелей" в сюжетах телеканалов. А уж по поводу объективности большей части западных СМИ и наблюдателей и говорить нечего. 2 февраля, когда в Авдеевку вошли украинские танки, их сопровождала машина ОБСЕ. Позже в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что танков в Авдеевке не было. Хотя, кстати, заснял тяжелую технику на видео когрреспондент Би-Би-Си.

We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who seemed ready for action - and we could hear that there is no ceasefire here #Ukraine pic.twitter.com/9HGDrNAkWJ