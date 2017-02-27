Депутат Рады набросился на "прокаженную" Савченко

Депутат Верховной рады Украины Андрей Денисенко потребовал отсадить от него в зале заседаний Надежду Савченко. По словам парламентария, это необходимо для создания между ними "охранно-санитарной зоны".

С соответствующей просьбой он обратился к руководству украинского парламента. "Прошу председателя ВР Андрея Парубия отсадить от меня эту… Надю Савченко. Или (в соответствии с регламентом) меня от нее, могу и не заметить, что она женщина…. Хотя бы на одно место справа, для образования охранно-санитарной зоны – чтобы и руками самопроизвольно не дотянуться", – написал Денисенко на своей странице в Facebook.

Таким образом депутат отреагировал на недавнюю поездку своей коллеги в Донбасс. Савченко прибыла туда 24 февраля договариваться об условиях обмена пленными между Украиной и тамошними самопровозглашенными республиками. Сам факт поездки нардепа в Донбасс вызвал настоящий шквал истерики как со стороны украинских СМИ, так и среди политиков.





На своей пресс-конференции по итогам поездки Савченко отметила хорошее обращение с украинскими военнопленными в исправительной колонии в Макеевке. Однако эффект разорвавшей бомбы произвело заявление нардепа, которая рассказала о своих совместных стрельбах с военными Донецкой республики. "Постреляла с дэнээровцами на учебных стрельбах. Они прекрасные ребята. Мы вполне можем дружить и прекрасно сосуществовать в рамках единого государства", – заявила Савченко.

Савченко: "Я постреляла с ДНРовцами на учебных стрельбах - они отличные ребята", "Лучше бы Украиной управлял Путин, а не Порошенко". pic.twitter.com/CwF94e7Tle — Сводки Новороссии (@myrevolutionrus) 25 февраля 2017 г.

После этого на парламентария посыпался очередной вал обвинений в "предательстве" и "сговоре с сепаратистами". При этом еще в середине декабря 2016 года Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" в Верховной раде.

Поводом стала ее тогдашняя встреча в Минске с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Парламентария обвинили в госизмене. Савченко же в ответ на это заявила, что всего лишь хочет решить гражданский конфликт в стране путем мирных переговоров.

