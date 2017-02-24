Савченко приехала в ДНР к пленным силовикам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан прибыли в Донецкую народную республику. "Рубан и Савченко приехали навестить украинских военнопленных", – цитирует Донецкое агентство новостей сообщение Министерства госбезопасности ДНР.
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