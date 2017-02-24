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Политика

Обаму отправляют на выборы президента Франции

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Во Франции стартовала кампания, целью которой является выдвижение Барака Обамы на пост президента страны. Избрание бывшего американского лидера в качестве главы французского государства, по мнению авторов инициативы, должно стать символом настоящей демократии.
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Несмотря на то, что в деловой среде специалист из одной компании может перейти на работу в другую, в политике подобный принцип применяется крайне редко. По устоявшимся традициям, если человек представляет интересы какой-то страны, то он всегда будет связан именно с ней. В особенности это касается президентов.

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Изменить ситуацию хотят французские активисты. В Париже были замечены плакаты с портретом 44-го президента США Барака Обамы и лаконичной надписью Obama17 и призывом посетить одноименный сайт. На интернет-странице мысль почитателей политического таланта бывшего американского лидера развернута более подробно.

Всем желающим предлагается подписать петицию, целью которой является убедить Обаму принять участие в выборах президента Франции. Активисты уверены, что им удастся привлечь внимание отошедшего от дел президента, собрав миллион подписей.

Причины, по которым кандидата в президенты французские активисты были вынуждены искать за океаном, оказались просты. Дело в том, что некоторых французов напугали кандидаты, пользующиеся популярностью среди большинства их сограждан.

"Во времена, когда Франция собирает массово голосовать за ультраправого кандидата, мы все еще можем преподать этой планете урок демократии, избрав президентом иностранца", – цитирует РИА Новости сообщение на сайте. В издании ABC News обратили внимание на существование по меньшей мере одной, но весьма существенной помехи для реализации этого торжества демократии.

Дело в том, что президентом Франции, согласно существующим законам, может стать только француз, а Барак Обама, при всех своих талантах и достоинствах, французским паспортом похвастаться не может. Впрочем, авторы инициативы прекрасно осведомлены об этом обстоятельстве и оно их не останавливает. "Мы подумали, что, возможно ли это или нет, француз он или нет, мы должны это сделать на самом деле, мы должны дать людям надежду", – объяснил активист.

24 февраля 2017, 14:47
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