Предвыборный ролик Ле Пен взорвал Сеть (видео)

Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек.

В предвыборном ролике Ле Пен говорит о том, что выбор, который французам предстоит сделать уже этой весной, является чрезвычайно важным для будущего страны. "Это – выбор цивилизации", – заявляет она, отмечая при этом, что главным врагом Франции является радикальный исламский фундаментализм. Она дает обещание защитить от него соотечественников и восстановить порядок в государстве, отказавшись от тех, кто ранее неоднократно обманывал народ. "Да, я хочу восстановить порядок во Франции. Я хочу, чтобы французы могли жить свободно в независимой Франции", – говорит Ле Пен.



