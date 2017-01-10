Янукович сошелся с моделью Playboy

Сын бывшего украинского президента Александр Янукович планирует заняться строительным бизнесом. В деловых интересах он сошелся с моделью Playboy Сораей Вучелич, которая станет его партнером.

Бизнесмен планирует инвестировать в недвижимость в Черногории 13 миллионов евро. Александр Янукович уже получил разрешение на строительство элитных домов и бизнес-центров, сообщает черногорское издание Kolektiv.

Идею заняться строительным бизнесом подсказала Януковичу-младшему 31-летняя сербская модель Сорая Вучелич. Девушка планировала стать предпринимателем в этой сфере, но согласилась стать посредником сына экс-президента при продаже недвижимости.

"Александр летом прошлого года был в Черногории, где через общих друзей познакомился с Сораей. Через некоторое время после общения он рассказал, что хотел бы заняться строительством в Черногории. Сорая сказала ему, что у нее были похожие планы", – цитирует Kolektiv информированный источник.

#photoby #zoranloncarevic �� @debelikiza Фото опубликовано Sara (@sorajavucelic) Янв 9 2017 в 6:46 PST

Звезда Playboy решила не комментировать информацию о совместном бизнесе с Януковичем-младшим. "Я вам эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – заявила модель.

�� Фото опубликовано Sara (@sorajavucelic) Янв 9 2017 в 6:16 PST

У Вучелич уже есть фирма, специализирующаяся на продаже недвижимости. Ранее модель Playboy планировала уйти в политику, а знакомые даже предлагали ей помочь создать фракцию.

���������� Фото опубликовано Sara (@sorajavucelic) Янв 1 2017 в 1:52 PST

"Я изучала психологию на факультете философии. У меня есть диплом, я могу выбрать, каким прибыльным делом хочу заниматься", – цитирует Вучелич The Sun. "Это будет настоящий вызов для меня, ведь я никогда не занималась политикой", – добавила она.

�� Фото опубликовано Sara (@sorajavucelic) Дек 25 2016 в 12:17 PST

Напомним, что Александр Янукович считается одним из самых богатых украинцев. С марта 2014 года он входит в перечень лиц, против которых Евросоюз ввел персональные санкции.

Черногория также присоединилась к ограничительным мерам в отношении сына экс-президента Украины. Ему разрешен въезд на территорию страны, но все его активы подлежат конфискации.

�� Фото опубликовано Sara (@sorajavucelic) Ноя 28 2016 в 6:47 PST