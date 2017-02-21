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Политика

Трамп бросил на Швецию полчища мигрантов

Фото: GLOBAL LOOK press\Pacific Press
Пожары и грабежи охватили минувшей ночью населенный мигрантами стокгольмский район Ринкебю. Пострадали полицейские – им пришлось открывать огонь. Шведы интересуются: откуда о намечающемся бунте узнал Дональд Трамп?
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Около десятка автомобилей пылали ночью на улицах столицы Швеции. Несколько магазинов лишились витрин, а соответственно, и товара. Устроившие бунт мигранты также напали на сотрудников полиции, когда те пытались задержать находящегося в розыске человека.

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"В связи с этим патруль был вынужден сделать предупредительный выстрел. В одного полицейского бросили камень и попали в руку. Степень травмы в настоящее время не установлена", – говорится в сообщении правоохранительных органов.

Сколько человек участвовали в погромах, стражи порядка сказать затрудняются. ​"Тридцать, сорок, пятьдесят человек. Некоторые убежали. Другие подошли. Сложно определить точное число", – сообщил представитель полиции Ларс Бюстрем. Порядок удалось восстановить после полуночи. Во время погромов пострадали два человека, один из которых – владелец разграбленного магазина, передает Expressen.

Наутро шведы задались вопросом: как президент США смог предсказать будущий бунт? Накануне Дональд Трамп, выступая во Флориде, заявил, что в Германии и Швеции, после того как они приняли у себя большое число мигрантов, начались серьезные проблемы. "Смотрите, что происходит в Германии, смотрите, что произошло в Швеции вчера вечером. Швеция! Кто бы мог в это поверить!" – возмущался глава США.

МИД Швеции быстро отреагировал на слова американского лидера: мол, в Стокгольме не имеют ни малейшего представления, о каких таких проблемах с мигрантами идет речь. И даже рискнули попросить у Трампа пояснений. Видимо, эти пояснения и последовали в ночи.

Заявления Дональда Трампа не были голословны – во всяком случае, если президент США имел в виду общую ситуацию в скандинавской стране. Напомним, из-за следования властей столь важным для них принципам толерантности шведы лишились даже традиционного рождественского убранства городов. Мусульмане заявили, что "пропаганда христианского праздника" оскорбляет их религиозные чувства.

Тем временем мечети в Стокгольме и других шведских городах растут как грибы. Причем мусульманская община вкладывает в строительство лишь 30% необходимых средств, остальное идет из бюджета (то есть кармана шведских налогоплательщиков). Зато лютеранская церковь постепенно теряет прихожан: "рекламу" ей сделали разрешение на венчание гомосексуалистов и назначение епископом Стокгольма открытой лесбиянки.

Что же касается развлечений молодежи из среды мигрантов, то последний случай вызвал шок – правда, больше в других странах, чем в самой Швеции. Молодые люди арабской внешности несколько часов насиловали девушку, транслируя свои забавы в прямом эфире Facebook.

Автор: Игорь Силецкий21 февраля 2017, 11:25

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