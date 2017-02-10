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Политика

Порошенко готовит новую пакость для Крыма

Пётр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS.com
Украина готовится провести новые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" вблизи полуострова. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель минобороны страны Дмитрий Гуцуляк.
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По его словам, стрельбы будут проводиться на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, которая непосредственно граничит с Крымом. При этом представитель военного ведомства Украины не пожелал сообщать точных дат проведения учений. 

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В то же время он отметил, что стрельбы будут проводиться для усиления слаженности зенитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения", – сказал Гуцуляк.

Стоит отметить, что первые ракетные стрельбы рядом с Крымом Украина провела в начале декабря прошлого года. Изначально Киев заявлял, что зона учений затронет и воздушное пространство полуострова. В Москве, в свою очередь, предостерегли украинское руководство от "необдуманных шагов".

В итоге зона учений была смещена в сторону от Крыма. По итогам стрельб президент Украины Петр Порошенко заявил, что они "засвидетельствовали эффективность украинского оружия".

Спустя некоторое время после учений Москва заявила о том, что на территории Крымского полуострова будут развернуты дополнительные комплексы противовоздушной обороны С-400. По словам командующего дислоцированной на юге России четвертой армией ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Виктора Севастьянова, созданный над территорией полуострова "оборонительный зонтик" способен отслеживать и сбивать любые цели.

Автор: Иван Поляков10 февраля 2017, 15:42

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