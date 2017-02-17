Киев поймали на "крымских галлюцинациях"
Крымский вице-премьер отметил, что жители российского региона не будут воспринимать "вещание, которое, как уверяют в Киеве, ведется на украинском языке". В своей оценке слов Стаця Полонский был однозначен и саркастичен.
"У них слуховые галлюцинации. Раньше голоса слышали только в Нацсовете по телерадиовещанию Украины, теперь к ним добавился господин Стець", – цитирует Полонского Lenta.ru. Он подчеркнул, что на территории Крыма слушают те радиостанции, "которые имеют право вещать на территории России".
Вице-премьер Крыма посоветовал "Стецю и его подельникам" молиться, чтобы правоохранительные органы не арестовали его за то, что его работа по организации пропагандистского вещания на Крым не возымела эффекта. Ранее Стець заявил, что у него "есть документальные свидетельства того, что на северных территориях Крыма можно слушать украинское радио".
В свою очередь 9 февраля член Национального совета по телерадиовещанию Украины Сергей Костинский сказал, что в Крыму можно слушать "Украинское Радио" на 100.7 и Meydan Radiosı на 101.4 и 90.8. В январе в Херсонской области на границе с Крымом была достроена 150-метровая телерадиокоммуникационная вышка.
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