Минск остро отреагировал на решение Москвы

Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с резким заявлением в адрес России. В Минске недовольны тем, что Москва в одностороннем порядке планирует ввести пограничный режим между двумя государствами.

По словам представителя пресс-службы белорусского МИДа Марины Ваньшиной, Россия действует без консультаций с руководством Белоруссии. "Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Белоруссии и России", – цитирует ее официальный сайт внешнеполитического ведомства республики.

Ваньшина выразила обеспокоенность "нескоординированностью" действий пограничников и добавила, что шаги Москвы вызывают "справедливые вопросы". "Создается впечатление, что решение Российской Федерации о приграничной зоне идет вразрез с базовыми принципами открытости границ в Союзном государстве", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 1 февраля Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Она будет установлена в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Режим вступит в силу 7 февраля.

Как отметили эксперты, Москва принимает меры для защиты своих рубежей в связи с отменой Минском виз для граждан 80 стран, среди которых – государства Евросоюза, а также США, Бразилия и ряд других. По словам политологов, отношения России и Белоруссии находятся в подвешенном состоянии.

Если этот кризис не пройдет, стороны в итоге оборудуют полноценную границу, которая сведет на нет все усилия по выстраиванию единого пространства в рамках интеграционных объединений, в том числе Евразийского союза. Между тем агентство Regnum со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности и Союзного государства.

Напряженность между двумя странами возникла в конце 2016 года в результате спора о стоимости газа. Министр энергетики Александр Новак сообщил 1 октября, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф.

Позже глава государства Александр Лукашенко заявил, что соседям "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.

Возможно, ситуацию изменит беседа лидеров двух стран, которая, по некоторым данным, состоится в этом месяце. Москва предложила назначить встречу Владимира Путина и Александра Лукашенко на 9 февраля, но Минск пока не дал официального подтверждения.

