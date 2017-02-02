Украинская чиновница притворилась жительницей Авдеевки

Жительница Авдеевки, которая со слезами благодарила украинских силовиков, оказалась специально подготовленной чиновницей из Мариуполя. Желающих лгать на камеру среди обычных жителей разрушенного города журналисты телеканала "Интер" не нашли.

Подставную жертву обстрелов выявил редактор одесского сайта "Таймер" Юрий Ткачев. Как сообщил его источник, корреспондент украинского телеканала "Интер" безуспешно пыталась найти среди местных жителей тех, кто согласится сняться для сюжета и поблагодарить украинскую армию. На просьбу журналистки никто не откликнулся, и ей пришлось прибегнуть к помощи "специально обученной" чиновницы из Мариуполя.

"Один из моих постоянных собеседников в Авдеевке просил передать большой привет корреспондентке "Интера", которая то ли вчера, то ли позавчера бродила по Старухе в поисках желающих поблагодарить украинскую армию. С желающими было плохо, поэтому в роли "жительницы Авдеевки" в итоге пришлось выступить специально обученной чиновнице с Мариуполя", – написал Ткачев в Facebook.

"Слушать и тем более записывать моего собеседника, удивлявшегося, почему нельзя убрать артиллерию подальше от городской черты, корреспондент не стала, бросила своему спутнику-оператору: "Так, это сепар, пошли дальше". К сожалению, мой визави не знает, как зовут даму, запомнил только что у нее рыжие волосы. Но просил передать привет. Передаю. Только те маты, которые он добавил, я передавать не буду, уж пусть он меня простит", – написал одесский журналист.

Позже пользователи соцсетей нашли на YouTube запись сюжета, в котором снималась чиновница. На кадрах пожилая женщина, рыдая, просит бойцов ВСУ "не сдавать" Авдеевку.

Подписчики Ткачева назвали героиню сюжета "хорошей актрисой": как выяснилось, она же, в другом сюжете, изображала жертву обстрелов, прячась от снарядов за деревянным забором.

Тем временем журналист "Би-би-си" Том Барридж обнаружил в Авдеевке украинские танки – которых, в соответствии с минскими соглашениями там быть не должно. "Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, они кажутся готовыми к действиям", – написал Барридж в Twitter.

We met Ukrainian troops and tanks in #Avdiivka who seemed ready for action - and we could hear that there is no ceasefire here #Ukraine pic.twitter.com/9HGDrNAkWJ — Tom Burridge (@TomBurridgebbc) 1 февраля 2017 г.

Тот факт, что украинские силовики концентрируют в районе Авдеевки тяжелое вооружение и технику, подтвердил и замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. "Выявлено усиление 72 бригады… ДУК "Правый сектор" (экстремистское движение, запрещено в России), националистами "Азова" и "Днепр-1". Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до десяти рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов", – цитирует Басурина РИА Новости. Он отметил также, что силовики перебросили ближе к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Ранее власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.