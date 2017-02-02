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Политика

Украинская чиновница притворилась жительницей Авдеевки

Фото: кадр youtube.com
Жительница Авдеевки, которая со слезами благодарила украинских силовиков, оказалась специально подготовленной чиновницей из Мариуполя. Желающих лгать на камеру среди обычных жителей разрушенного города журналисты телеканала "Интер" не нашли.
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Подставную жертву обстрелов выявил редактор одесского сайта "Таймер" Юрий Ткачев. Как сообщил его источник, корреспондент украинского телеканала "Интер" безуспешно пыталась найти среди местных жителей тех, кто согласится сняться для сюжета и поблагодарить украинскую армию. На просьбу журналистки никто не откликнулся, и ей пришлось прибегнуть к помощи "специально обученной" чиновницы из Мариуполя.

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"Один из моих постоянных собеседников в Авдеевке просил передать большой привет корреспондентке "Интера", которая то ли вчера, то ли позавчера бродила по Старухе в поисках желающих поблагодарить украинскую армию. С желающими было плохо, поэтому в роли "жительницы Авдеевки" в итоге пришлось выступить специально обученной чиновнице с Мариуполя", – написал Ткачев в Facebook.

"Слушать и тем более записывать моего собеседника, удивлявшегося, почему нельзя убрать артиллерию подальше от городской черты, корреспондент не стала, бросила своему спутнику-оператору: "Так, это сепар, пошли дальше". К сожалению, мой визави не знает, как зовут даму, запомнил только что у нее рыжие волосы. Но просил передать привет. Передаю. Только те маты, которые он добавил, я передавать не буду, уж пусть он меня простит", – написал одесский журналист.

Позже пользователи соцсетей нашли на YouTube запись сюжета, в котором снималась чиновница. На кадрах пожилая женщина, рыдая, просит бойцов ВСУ "не сдавать" Авдеевку.

Подписчики Ткачева назвали героиню сюжета "хорошей актрисой": как выяснилось, она же, в другом сюжете, изображала жертву обстрелов, прячась от снарядов за деревянным забором.

Тем временем журналист "Би-би-си" Том Барридж обнаружил в Авдеевке украинские танки – которых, в соответствии с минскими соглашениями там быть не должно. "Мы встретили украинские войска и танки в Авдеевке, они кажутся готовыми к действиям", – написал Барридж в Twitter.

Тот факт, что украинские силовики концентрируют в районе Авдеевки тяжелое вооружение и технику, подтвердил и замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. "Выявлено усиление 72 бригады… ДУК "Правый сектор" (экстремистское движение, запрещено в России), националистами "Азова" и "Днепр-1". Общее количество сил и средств противника на данном участке составляет до десяти рот пехоты, до 15 танков, до 20 БМП и 16 минометов", – цитирует Басурина РИА Новости. Он отметил также, что силовики перебросили ближе к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Ранее власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

Автор: Игорь Силецкий2 февраля 2017, 15:43

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