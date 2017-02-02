Напуганный Порошенко начал петь дифирамбы Москве

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"Заявление Петра Порошенко означает, по сути, только одно – Европа уже склоняется к отмене антироссийских санкций, и он делает вид, что согласен с этим решением", – заявил Вассерман в беседе с Национальной службой новостей (НСН). Как отметил аналитик, Порошенко осознает, что если и дальше будет занимать непримиримую позицию по вопросу антироссийских санкций, то на него просто перестанут обращать внимание в Вашингтоне и Брюсселе. "Он сказал то, что от него все сейчас ждут, просто ради того, чтобы его не выгнали гостеприимные "хозяева", – уверен политолог.
Ранее президент Украины в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpos признался, что больше всех других политиков желает снятия санкций с России. Однако в то же время не упустил возможности обвинить Москву в "агрессии" по отношению к Украине. "Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций с России? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет", – сказал он.
Несмотря на то что в связи с переменами на мировой политической арене западный политический истеблишмент начал терять интерес к Украине, Порошенко не оставляет надежду на более тесное взаимодействие с НАТО. Так, глава украинского государства заявил сегодня о намерении провести референдум о вступлении страны в эту организацию. "И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", – сказал он.
Заявления Порошенко не остались без внимания других украинских политиков. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров отметил, что подобные слова – это пустая пропагандистская шумиха. "Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что в стране может пройти референдум о вступлении в НАТО, – часть спектакля по нагнетанию военной истерии", – уверен он.
Порошенко хочет провести референдум о присоединении Украины к НАТО.— Мюсли Лаврова (@LavrovMuesli) 2 февраля 2017 г.
Остановить войну, снизить тарифы и поднять уровень жизни он не хочет.
Президент хочет провести #референдум по поводу вступления в #НАТО. Заодно можно проголосовать за отмену законов Ньютона. #Порошенко #Україна— Сергій Арбузов (@arbuzovsergiy) 2 февраля 2017 г.
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