Напуганный Порошенко начал петь дифирамбы Москве

Политолог Анатолий Вассерман усомнился в искренности заявления президента Украины о его желании снять санкции с России. По мнению эксперта, слова Петра Порошенко обусловлены тем, что на фоне стремительно меняющегося мирового политического ландшафта он по-прежнему надеется привлечь внимание западных политиков к своей персоне.

"Заявление Петра Порошенко означает, по сути, только одно – Европа уже склоняется к отмене антироссийских санкций, и он делает вид, что согласен с этим решением", – заявил Вассерман в беседе с Национальной службой новостей (НСН). Как отметил аналитик, Порошенко осознает, что если и дальше будет занимать непримиримую позицию по вопросу антироссийских санкций, то на него просто перестанут обращать внимание в Вашингтоне и Брюсселе. "Он сказал то, что от него все сейчас ждут, просто ради того, чтобы его не выгнали гостеприимные "хозяева", – уверен политолог.

Ранее президент Украины в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpos признался, что больше всех других политиков желает снятия санкций с России. Однако в то же время не упустил возможности обвинить Москву в "агрессии" по отношению к Украине. "Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций с России? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет", – сказал он.

Несмотря на то что в связи с переменами на мировой политической арене западный политический истеблишмент начал терять интерес к Украине, Порошенко не оставляет надежду на более тесное взаимодействие с НАТО. Так, глава украинского государства заявил сегодня о намерении провести референдум о вступлении страны в эту организацию. "И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", – сказал он.

Заявления Порошенко не остались без внимания других украинских политиков. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров отметил, что подобные слова – это пустая пропагандистская шумиха. "Заявления президента Украины Петра Порошенко о том, что в стране может пройти референдум о вступлении в НАТО, – часть спектакля по нагнетанию военной истерии", – уверен он.