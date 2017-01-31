В Германии назвали преемников Порошенко

Практически за два года до выборов главы украинского государства начинает вырисовываться список возможных преемников Порошенко на высшем государственном посту, сообщает влиятельная немецкая газета Deutsche Welle. Среди них – бизнесмен Виктор Пинчук, на которого якобы делает ставку Москва.

Как пишет издание, Пинчук попал в список возможных кандидатов после опубликованной в прошлом году статьи в газете The Wall Street Journal, где призвал украинские власти занять более гибкую позицию по Донбассу, а также признать уход Крыма. По мнению Deutsche Welle, одно лишь это делает Пинчука "пророссийским" кандидатом.

Кроме того, издание полагает, что Москва может поддержать выдвижение на пост президента страны народного депутата Надежды Савченко, лидера "оппозиционного блока" Юрия Бойко, а также мультимиллионера Сергея Тигипко. При этом первые двое уже успели заявить о своих масштабных политических амбициях, отмечает немецкая газета.

Впрочем, полагают в Deutsche Welle, главным противником Петра Порошенко является сейчас Юлия Тимошенко, которая в свое время уже дважды боролась за кресло главы государства. "Главный вопрос сейчас – хватит ли у нее сил и возможностей переиграть главу государства?" – ставит вопрос издание. По мнению газеты, у Тимошенко неплохие условия для избирательной кампании, однако ее соперники могут пустить в ход компромат о прошлых неплохих отношениях политика с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков с помощью находящихся в его подчинении вооруженных батальонов может отстранить Порошенко от власти. По словам эксперта, украинский лидер, зная о своем неустойчивом положении, спешно "закручивает гайки", пытаясь укрепить свои позиции на вершине власти. При этом эксперт отметил, что оппоненты Порошенко в любой момент готовы сместить его с президентского поста, однако ждут для этого отмашки из Вашингтона.

