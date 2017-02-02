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Политика

Порошенко сделал неожиданное признание о России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press\Jakob Ratz
Президент Украины Петр Порошенко больше других политиков желает, чтобы антироссийские санкции Запада были отменены, признался он в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost. Впрочем, подобное заявление стало всего лишь очередным поводом выдвинуть новые обвинения восточному соседу.
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Эксперты заметили, что значительную долю своих выступлений за границей, а также общения с западными журналистами президент Украины Петр Порошенко посвящает обсуждению России. Чаще всего речь идет о жалобах и обвинениях. Общение с немецкой газетой Berliner Morgenpost исключением не стало. Однако украинский лидер придумал как внести разнообразие в свой репертуар и начал с того, что формально поддержал ослабление антироссийских санкций.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций с России? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет", – цитирует "Газета.ru" украинского президента.

"Преждевременное ослабление санкций может усилить агрессию России в отношении Украины – и даже угрожает Европе".

Впрочем, как это неоднократно было и прежде, каких-либо убедительных доказательств своих слов президент Украины предоставить не смог. Отметим, ответственность за недавнее обострение ситуации в Донбассе Петр Порошенко также возложил на Россию, однако на этот раз его слова подвергли сомнению даже те, кто не привык критически воспринимать официальные заявления Киева.

 

 

Тем не менее Петр Порошенко не оставляет надежд наладить тесное взаимодействие с западными странами и занять свое место в различных международных организациях. "Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", – заявил он.

Петр Порошенко отметил, что за год число украинцев, одобряющих вступление в военный блок, увеличилось с 16% до 54%. Еще в сентябре 2016 года глава государства называл членство в НАТО стратегической целью Украины. Впрочем, насколько реалистичны эти планы сказать пока сложно. В частности, стало известно, что руководство Североатлантического альянса отложило встречу с Киевом по вопросу ПРО, опасаясь возможной реакции Москвы.

Автор: Геннадий Куприянов2 февраля 2017, 08:27
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