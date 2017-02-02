Порошенко сделал неожиданное признание о России

Президент Украины Петр Порошенко больше других политиков желает, чтобы антироссийские санкции Запада были отменены, признался он в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost. Впрочем, подобное заявление стало всего лишь очередным поводом выдвинуть новые обвинения восточному соседу.

Эксперты заметили, что значительную долю своих выступлений за границей, а также общения с западными журналистами президент Украины Петр Порошенко посвящает обсуждению России. Чаще всего речь идет о жалобах и обвинениях. Общение с немецкой газетой Berliner Morgenpost исключением не стало. Однако украинский лидер придумал как внести разнообразие в свой репертуар и начал с того, что формально поддержал ослабление антироссийских санкций.

"Знаете, кто больше всего хочет снятия санкций с России? Президент Порошенко. Но перед этим Россия должна вывести свои войска с нашей территории, и таким образом Украина сможет восстановить свою территориальную целостность и суверенитет", – цитирует "Газета.ru" украинского президента.

"Преждевременное ослабление санкций может усилить агрессию России в отношении Украины – и даже угрожает Европе".

Впрочем, как это неоднократно было и прежде, каких-либо убедительных доказательств своих слов президент Украины предоставить не смог. Отметим, ответственность за недавнее обострение ситуации в Донбассе Петр Порошенко также возложил на Россию, однако на этот раз его слова подвергли сомнению даже те, кто не привык критически воспринимать официальные заявления Киева.

Лавров об Авдеевке: За всем этим стоит Порошенко, которому очень важно обострять ситуацию, чтобы Украину не забыли. Это на его совести pic.twitter.com/K5cfuJsAZH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 февраля 2017 г.

Тем не менее Петр Порошенко не оставляет надежд наладить тесное взаимодействие с западными странами и занять свое место в различных международных организациях. "Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", – заявил он.

Петр Порошенко отметил, что за год число украинцев, одобряющих вступление в военный блок, увеличилось с 16% до 54%. Еще в сентябре 2016 года глава государства называл членство в НАТО стратегической целью Украины. Впрочем, насколько реалистичны эти планы сказать пока сложно. В частности, стало известно, что руководство Североатлантического альянса отложило встречу с Киевом по вопросу ПРО, опасаясь возможной реакции Москвы.