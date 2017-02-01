НАТО кинуло Киев из страха перед Кремлем

Встреча НАТО с украинскими представителями для переговоров по использованию системы противоракетной обороны (ПРО) альянса в Европе не состоится. НАТО отложила планы по данному мероприятию на неопределенный срок.

В НАТО собирались обсудить с официальным Киевом возможные инциденты, которые могут произойти при использовании системы ПРО альянса в Европе. Среди них падение на украинской территории ракеты-перехватчика или ее обломков.

Украину решили не привлекать к переговорам по ПРО из-за политических нюансов. "Есть некоторая политическая деликатность в привлечении Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России", – сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Эксперты заявили, что данный вопрос требует более осторожного подхода, если НАТО в будущем не собирается обострять отношения с Россией. Ведь представители альянса не исключают, что президент США Дональд Трамп примет решение о более тесном сотрудничестве организации с Москвой.

Ранее американский лидер назвал НАТО важной, но устаревшей организацией и заявил о необходимости ее реформирования. В военных кругах США полагают, что президент может отказаться от развертывания системы ЕвроПРО в рамках возможной "сделки" с Москвой. Однако есть и те, кто считает, что перемен в этом направлении не ожидается.

Напомним, первый противоракетный комплекс НАТО в Европе вошел в строй в Румынии в мае 2016 года. Еще один к 2018 году появится в Польше. Полностью же система ПРО может заработать к 2020 году. Представители альянса заявляют, что развертывание системы связано с ракетной программой Ирана и не направлено против России.

В свою очередь официальная Москва не раз подчеркивала, что программа Ирана не угрожает партнерам по НАТО в Европе. А развертывание ЕвроПРО представляет угрозу для национальной безопасности и способно подорвать стратегическую стабильность в регионе.