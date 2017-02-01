Бывший президент США намерен возглавить протестное движение
Украинский политик посетовала на то, что чиновники к ней не прислушались
НАТО кинуло Киев из страха перед Кремлем
В НАТО собирались обсудить с официальным Киевом возможные инциденты, которые могут произойти при использовании системы ПРО альянса в Европе. Среди них падение на украинской территории ракеты-перехватчика или ее обломков.
Украину решили не привлекать к переговорам по ПРО из-за политических нюансов. "Есть некоторая политическая деликатность в привлечении Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России", – сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Эксперты заявили, что данный вопрос требует более осторожного подхода, если НАТО в будущем не собирается обострять отношения с Россией. Ведь представители альянса не исключают, что президент США Дональд Трамп примет решение о более тесном сотрудничестве организации с Москвой.
Ранее американский лидер назвал НАТО важной, но устаревшей организацией и заявил о необходимости ее реформирования. В военных кругах США полагают, что президент может отказаться от развертывания системы ЕвроПРО в рамках возможной "сделки" с Москвой. Однако есть и те, кто считает, что перемен в этом направлении не ожидается.
Напомним, первый противоракетный комплекс НАТО в Европе вошел в строй в Румынии в мае 2016 года. Еще один к 2018 году появится в Польше. Полностью же система ПРО может заработать к 2020 году. Представители альянса заявляют, что развертывание системы связано с ракетной программой Ирана и не направлено против России.
В свою очередь официальная Москва не раз подчеркивала, что программа Ирана не угрожает партнерам по НАТО в Европе. А развертывание ЕвроПРО представляет угрозу для национальной безопасности и способно подорвать стратегическую стабильность в регионе.
Звездный сплетник после операции перестал испытывать страх
В Москве простились с известным диджеем и продюсером
Актриса раскрыла причины разрыва с юристом Александром Рыжих
Бывший президент США намерен возглавить протестное движение