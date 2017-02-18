Путин признал паспорта жителей Донбасса

Президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных жителям Донбасса. Как сообщает пресс-служба Кремля, данные меры временны и будут действовать до политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Таким образом, в России признаются действительными удостоверения личности и свидетельства о рождении, документы об образовании, квалификации, заключении и расторжении брака, перемене имени и смерти, а также свидетельства о регистрации транспортных средств и регистрационные знаки, выданные на территориях Донецкой и Луганской областей.