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Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду

Сергей Лавров. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Сергей Лавров поймал главу дипломатии Евросоюза на оговорке по Фрейду. Федерика Могерини допустила оплошность, высказываясь о минских соглашениях.
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"Могерини сказала следующее, что будет ждать, пока Россия уступит, отойдет от "Минска-2" и сделает какие-то односторонние шаги. Скрытый месседж из этой позиции заключается в том, что не надо работать с Киевом, так как Киев все делает правильно", – отметил Сергей Лавров.

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 Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

При этом глава МИД России выразил надежду, что работа с киевскими властями все же ведется. "Но я убежден, что правда известна в ключевых столицах и очень надеюсь, что если не публично, то в непосредственных контактах с украинскими властями соответствующие сигналы посылаются. Я не только надеюсь, но даже знаю, что это так", – сказал министр иностранных дел России во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Кроме того, по словам Лаврова, Москва так же как и Евросоюз заинтересована в полном выполнении минских договоренностей. "Относительно санкций, я уже высказывался на счет того, насколько нелогично и искусственно звучит формула о том, что минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда Евросоюз снимет санкции", – заявил глава МИД.


Лавров отметил, что реальная картина происходящего на Украине и реальная картина тех причин, по которым минские договоренности буксуют, известны и в Париже, и в Берлине. "Но неправильно понятая солидарность с теми, кто решил принести Украине свободу и европейские ценности, не позволяет громко людям об этом говорить", – цитирует ТАСС министра.

Автор: Алёна Нестерова18 февраля 2017, 18:26

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