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Политика

Главные тайны Сергея Лаврова

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
Шведская журналистка раскрыла секреты своего общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Гунилла фон Халль назвала главу российской дипломатии бульдозером, доводившим Хиллари Клинтон до психоза.
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В своей откровенной статье журналистка газеты Svenska Dagbladet поведала некоторые факты из жизни Лаврова, которые раньше были известны только тем, кто непосредственно общается с дипломатом. "Его уважают, боятся, им восхищаются и обсуждают. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, любящий выпить виски и курить одну за другой сигареты, никого не оставляет равнодушным", – пишет Халль, отмечая, что жесткий стиль поведения министра может вызывать раздражение.

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Сергей Викторович Лавров

Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

"Когда Сергей Лавров входит в помещение, его невозможно не заметить. Высокий, харизматичный, с чуть преувеличенной жестикуляцией. Чаще всего он одет в элегантные костюмы с шелковыми галстуками, а внимательные глаза смотрят сквозь очки в стальной оправе. Нередко – дымящаяся сигарета в уголке рта", – так описывает министра нередко общающаяся с ним журналистка.

На переговорах в Женеве по сирийскому химическому оружию Лавров в твердых выражениях и почти бескомпромиссно отстаивал российскую линию, что чуть не довело Хиллари Клинтон до истерики, вспоминает Халль.

"Часто несговорчивый, он заслужил лестное прозвище "Господин Нет".

После многодневных и чрезвычайно сложных переговоров Сергей Лавров был так доволен, что на радостях купил себе огромную бутылку виски и дорогую сигару, а потом уселся на солнечной террасе, окруженный восхищенными подданными, пишет шведская журналистка.

По ее мнению, зачастую мир видит угрюмого и сурового Лаврова. Однако за этим фасадом скрывается невероятно компанейский, остроумный и талантливый дипломат. Некоторые причисляют 63-летнего главу российского МИДа к самым умелым политикам мира с огромным опытом за спиной.

Но Сергей Лавров – также и наслаждающийся жизнью "бонвиван", чье отношение к женщинам балансирует где-то между сексизмом и джентльменством. Дипломат любит пошутить с репортерами и поболтать с красивыми женщинами. И не только поболтать, но и сделать изящный комплимент в их адрес. Как вспоминает Халль, однажды он пожалел репортеров, которые прождали целую ночь, пока шли переговоры по Сирии. Лавров распорядился, чтобы в коридор отправили несколько бутылок русской водки вдобавок к пицце, которую Джон Керри заказал для голодающей прессы.


"Вот такой он, российский царь иностранных дел, порой обаятельно дружелюбный, а порой ядовито дерзкий. Непростой партнер по переговорам", – заключает Гунилла фон Халль.

Автор: Александр Пельт17 февраля 2017, 16:57

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