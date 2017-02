Трампу устроили взбучку за шутку о женщинах

"Что может выглядеть хорошо в 30 лет? Самолет!" – смеясь, сказал Трамп. Американский лидер имел ввиду президентский борт Air Force One, который представляет собой модернизированную версию самолета Boeing 747. Эта модель лайнер провела первый тестовый полет в 1987 году, а уже 1990 году "встала на вооружение" Белого дома.

Однако общественность тут же накинулась на Трампа. Американские СМИ поразились, как главе Белого дома удалось задеть достоинство женщин даже на презентации нового Boeing.

Так, издание Bustle заявило, что президент таким образом косвенно унизил женщин этого возраста, намекнув, что даже воздушное судно в 30 лет выглядит лучше, чем они.

#Boeing Trump dissing stuff that's 30 years old. "What 30 year old thing looks this good?" Your misogyny is showing.

В свою очередь Us Weekly назвало шутку президента ужасной. А некоторые издания в этой связи не преминули напомнить, что первой леди Америки Меланье Трамп в апреле стукнет 47 лет.

Trump at Boeing: The only thing that looked better than Air Force One at 30 years old is my daughter, Ivanka. pic.twitter.com/lJyjZqAm0H